Совки дуже люблять розповідати, що нам все дісталося від Радянського Союзу. Але вони завжди забувають розказати, що саме нам дісталося від Радянського Союзу і якою ціною.

Я зараз не буду розказувати за ціну в мільйони людських життів, це предмет іншої розмови.

Я про ціну виражену в грошах.

За те, що нам дісталося в спадок від совка, Україна виплатила 350 мільярдів доларів тільки пенсіями, людям, які не зробили нічого для держави Україна, або більшість того, що вони робили, вони робили для совка. Це без врахування пільг, тисячок, субсидій, пансіонатів і т.д. З цим усім вийде й 0,5 трильйона доларів (просто вдумайтесь в цифру)…

І що такого незвичайного та видатного Україна отримала від совка, чого не можна було збудувати заново за 0,5 трильйона доларів?

Напрямки доріг, хрущовки, вже не працюючі та згнилі совкові інженерні мережі?

Чи може приміщення нікому нафіг не потрібних неконкурентних заводів?

Це щодо спадку совка в цілому.

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Але є ще спадок совка, який генерує тільки збитки для України.

Ну, наприклад, Україна утримує та дбає про соціальний захист тисяч афганців.

Війна в Афганістані щось дала Україні? Вона нам була чимось вигідна, потрібна?

Ні! Але в спадок від совка на плечі держави Україна лягла турбота про учасників тої війни.

Чому совки не згадують про такий спадок совка?

Чому інші совки сьогодні вийшли чогось вимагати в держави Україна? За що? Що вони зробили для держави Україна? Чим вони заслужили право вимагати в держави Україна під час війни?

І чому вони наважилися відкривати рота, вимагаючи урівняти їх з тими, хто бореться за Україну?

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