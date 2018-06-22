Авторитетное издание The Guardian назвало лучшие фильмы, которые
вышли с начала 2018 года.
В список, составленный экспертами издания, вошло 38 фильмов
различных жанров и направлений: байопик Темные времена,
драма Три биллборда у границы Эббинга, Миссури, триумфатор
Оскара Форма воды и другие картины.
Известно, что между прочих фильмов, авторы отметили фильм
украинского режиссера Сергея Лозницы Кроткая. "Кошмарная
русская притча о женщине, пытающейся найти своего мужа в сибирской
тюрьме, пробираясь через бюрократические задержки. Режиссирует
автор Тумана Сергей Лозница", - пишет издание.
Лучшие фильмы 2018 года по мнению The Guardian:
- Все деньги мира (режиссер Ридли Скотт)
- Мстители: Война бесконечности (Энтони и Джо Руссо)
- 120 ударов в минуту (Робен Кампийо)
- Зверь (Майкл Пиарсе)
- Черная Пантера (Райан Куглер)
- Секс-контроль (Кей Кеннон)
- Статус Брэда (Майк Уайт)
- Коко (Ли Анкрич)
- Кроухерст (Саймон Рамли)
- Опека (Ксавье Легран)
- Темные времена (Джо Райт)
- Дикие предки (Ник Парк)
- Фантастическая женщина (Себастьян Лелио)
- Funny Cow (Адриан Шерголд)
- Кроткая (Сергей Лозница)
- Я, Тоня (Крейг Гиллеспи)
- Остров собак (Уэс Андерсон)
- Конец пути (Сауль Дибб)
- Леди-Птица (Грета Гервиг)
- Положитесь на Пита (Эндрю Гейг)
- Пусть светит солнце (Клер Дени)
- С любовью, Саймон (Грег Берланти)
- Нелюбовь (Андрей Звягинцев)
- Мой друг Дамер (Марч Маерс)
- Секретное досье (Стивен Спилберг)
- Тихое место (Джон Кразински)
- Изнасилование Рейси Тейлор (Ненси Буйрски)
- Форма воды (Гильермо дель Торо)
- Соло. Звездные войны. История (Рон Ховард)
- Квадрат (Рубен Эстлунд)
- Это лето (Горан Оллсон)
- Третье убийство (Хирокадзу Корээда)
- Три билборда на границе Эббинга, Миссури (Мартин Макдона)
- Вестерн (Валеска Гризебах)
- Рана (Джон Тренгов)
- Молодой Карл Маркс (Рауль Пек)
- Тебя никогда здесь не было (Линн Ремси)
- Зама (Лукресия Мартель)
Как сообщал svodka.net.uа ранее, известный американский актер
Роберт Патрик прилетел в Украину для участия в съемках
кинематографического фильма под режиссурой Ахтема Сеитаблаева
"Захар Беркут".
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