Авторитетное издание The Guardian назвало лучшие фильмы, которые вышли с начала 2018 года.

В список, составленный экспертами издания, вошло 38 фильмов различных жанров и направлений: байопик Темные времена, драма Три биллборда у границы Эббинга, Миссури, триумфатор Оскара Форма воды и другие картины.

Известно, что между прочих фильмов, авторы отметили фильм украинского режиссера Сергея Лозницы Кроткая. "Кошмарная русская притча о женщине, пытающейся найти своего мужа в сибирской тюрьме, пробираясь через бюрократические задержки. Режиссирует автор Тумана Сергей Лозница", - пишет издание.

Лучшие фильмы 2018 года по мнению The Guardian:

Все деньги мира (режиссер Ридли Скотт)

Мстители: Война бесконечности (Энтони и Джо Руссо)

120 ударов в минуту (Робен Кампийо)

Зверь (Майкл Пиарсе)

Черная Пантера (Райан Куглер)

Секс-контроль (Кей Кеннон)

Статус Брэда (Майк Уайт)

Коко (Ли Анкрич)

Кроухерст (Саймон Рамли)

Опека (Ксавье Легран)

Темные времена (Джо Райт)

Дикие предки (Ник Парк)

Фантастическая женщина (Себастьян Лелио)

Funny Cow (Адриан Шерголд)

Кроткая (Сергей Лозница)

Я, Тоня (Крейг Гиллеспи)

Остров собак (Уэс Андерсон)

Конец пути (Сауль Дибб)

Леди-Птица (Грета Гервиг)

Положитесь на Пита (Эндрю Гейг)

Пусть светит солнце (Клер Дени)

С любовью, Саймон (Грег Берланти)

Нелюбовь (Андрей Звягинцев)

Мой друг Дамер (Марч Маерс)

Секретное досье (Стивен Спилберг)

Тихое место (Джон Кразински)

Изнасилование Рейси Тейлор (Ненси Буйрски)

Форма воды (Гильермо дель Торо)

Соло. Звездные войны. История (Рон Ховард)

Квадрат (Рубен Эстлунд)

Это лето (Горан Оллсон)

Третье убийство (Хирокадзу Корээда)

Три билборда на границе Эббинга, Миссури (Мартин Макдона)

Вестерн (Валеска Гризебах)

Рана (Джон Тренгов)

Молодой Карл Маркс (Рауль Пек)

Тебя никогда здесь не было (Линн Ремси)

Зама (Лукресия Мартель)

Как сообщал svodka.net.uа ранее, известный американский актер Роберт Патрик прилетел в Украину для участия в съемках кинематографического фильма под режиссурой Ахтема Сеитаблаева "Захар Беркут".

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