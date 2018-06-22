«Премьер-министр Владимир Гройсман схлестнулся с президентом Петром Порошенко в борьбе за таможню.

принял решение привлечь для контроля таможни и борьбы с контрабандой подразделения Национальной полиции», — пишет украинский журналист Юрий Бутусов в , передает

«Ранее борьба с контрабандой находилась под контролем исключительно Службы безопасности Украины, известного всем главка «К». В наших реалиях это привело к тому, что с помощью агентуры и сбора компромата на таможенников полностью взяло под контроль все потоки импорта и экспорта самых ходовых товаров. Таможня уже давно действительно утратила самостоятельность и эффективность.

Причем Гройсман этот управленческий беспорядок поддерживает – так, уже два года у таможни отсутствует свой начальник, действует исполняющий обязанности, а нормальное управление премьер пытался заменить лояльными себе импровизированными подразделениями «черных сотен», которые доказали крайне низкую эффективность и по сути стали лишь инструментом влияния.

И вот сейчас накануне выборов партнерские отношения между Порошенко и Гройсманом разорваны. Поэтому намерено выбить Продана и других ставленников премьера с таможни. А Гройсман делает то, что когда-то не посмел сделать премьер – премьер решил вступить с президентом в борьбу за власть и за контроль финансовых потоков. Причем Гройсман решил, в отличие от Яценюка, использовать в этой борьбе все ресурсы власти и опирается на поддержку министра внутренних дел Арсена Авакова, которого Порошенко считает одним из своих главных оппонентов.

Гройсман сделал заявление, что против правительства готовятся провокации со стороны силовиков – бесспорно намекая на тот же главк «К» . Наиболее вероятной мишенью для «кашников» является доверенное лицо Гройсмана Мирослав Продан, который уже полтора года является исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы. Продан уже был подозреваемым по двум делам, возбужденным , и эти дела в связи со строптивостью Гройсмана сейчас реанимировали, и завели новые.

Контроль таможни является одним из основных ресурсов власти и лояльных к ней импортеров, и время мирного сосуществования и ГФС на таможне закончилось. Чтобы отбить атаку Порошенко на Продана, премьер решил действовать ассиметрично. Теперь контроль за коррупцией на таможне будет децентрализован – не только сможет контролировать потоки, доступ к информации и дела будет открывать также Нацполиция. Такая конкуренция повысит прозрачность и конкуренцию, и заставит считаться с интересами команды премьера. Придется делиться.

Конкуренция из-за борьбы силовиков на таможне повысит прозрачность, но для государства и бюджета война между президентом и правительством ничего хорошего не сулит.

1. Таможня остается несамостоятельным придатком, канцелярией, которой руководят в ручном режиме.

2. Чем больше контролеров, тем меньше поступлений в бюджет.

3. Не будет до выборов реформ и главка «К» – теперь президент от такого орудия не откажется, это для него необходимый до парламентских выборов противовес.

4. Не будет до выборов создано и Национальное бюро финансовых расследований – потому что в условиях борьбы президент и премьер не откажутся от лояльных силовиков и рычагов влияния. И не смогут договориться о руководстве и разделе полномочий. Впрочем, может быть принят закон по схеме как и созданием ГБР – отложенного действия на послевыборный период».

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