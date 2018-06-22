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В отделение "Ощадбанк" в Киеве бросили бутылки с зажигательной смесью
22.06.2018 13:32
В отделение "Ощадбанк" в Киеве бросили бутылки с зажигательной смесью
пострадавших нет
В ночь 22 июня во отделения банка в Соломенском районе Киева неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью.
В отделение "Ощадбанк" в Киеве бросили бутылки с зажигательной смесью Фото: facebook.com/UA.KyivPolice/

"В 03:45 поступила информация, что по ул. Героев Севастополя слышны взрывы и идет дым. Установлено, что здесь находится одноэтажное здание, в котором размещено банковское отделение. По предварительной информации, пожар начался из-за того, что злоумышленники бросили бутылки с зажигательной смесью " , - говорится в сообщении  пресс-службы полиции Киева.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

В помещении повреждены окна и возник пожар, однако в результате происшествия никто не пострадал.

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