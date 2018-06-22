пострадавших нет

"В 03:45 поступила информация, что по ул. Героев Севастополя слышны взрывы и идет дым. Установлено, что здесь находится одноэтажное здание, в котором размещено банковское отделение. По предварительной информации, пожар начался из-за того, что злоумышленники бросили бутылки с зажигательной смесью " , - говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice