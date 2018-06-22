|В отделение "Ощадбанк" в Киеве бросили бутылки с зажигательной смесью
|22.06.2018 13:32
|
пострадавших нетВ ночь 22 июня во отделения банка в Соломенском районе Киева неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью.
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice/
"В 03:45 поступила информация, что по ул. Героев Севастополя слышны взрывы и идет дым. Установлено, что здесь находится одноэтажное здание, в котором размещено банковское отделение. По предварительной информации, пожар начался из-за того, что злоумышленники бросили бутылки с зажигательной смесью " , - говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева.
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice
В помещении повреждены окна и возник пожар, однако в результате происшествия никто не пострадал.
Поделитесь статьей с друзьями