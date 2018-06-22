Продюсер украинской певицы Loboda Нателла Крапивина призналась, что заметила "эмоциональные изменения" в исполнительнице еще до того как узнала, что та беременна. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Крапивина: Для меня беременность Светланы стала неожиданным сюрпризом, но приятным Фото: lobodaofficial / Instagram Об этом она рассказала в интервью "КП"."Для меня беременность Светланы стала неожиданным сюрпризом, но приятным. Я знаю, как она мечтала о втором ребенке. Мне сложно что-либо комментировать, но я знаю, что Светлана счастлива, а для меня это самое важное. На вопросы о том, каков отец ребенка, соответствует ли он ее ожиданиям, пусть лучше ответит она сама", – сказала Крапивина.По словам продюсера, до того как она узнала о том, что Loboda ждет ребенка, замечала, что "некоторые изменения эмоциональные в ней происходят, и даже однажды задала вопрос, на который получила уверенное: "Нет, это невозможно".Через две недели певица сказала продюсеру, что беременна."Конечно, для меня это был шок, в определенной степени. У меня был расписан год жестко, плотно, и пришлось очень много только изменить, чтобы действительно войти в этот режим новый. Будь женщина хотя художник, хотя космонавт, но беременность меняет очень многое в восприятии действительности", – сказала она.Крапивина отметила, что в одном из разговоров Loboda признавалась ей, что готова отодвинуть карьеру в сторону, если "встретит своего человека".О том, что у Loboda родилась вторая дочь, стало известно 24 мая.Loboda рассказала о второй беременности в марте 2018 года.По данным российского издания Super, Loboda беременна от фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна.У Loboda есть семилетняя дочь Ева от предыдущих отношений с хореографом Андреем Царем.Предполагаемый отец второго ребенка Loboda Линдеманн тоже разведен. У него есть две дочери – Неле и Мария-Луиза. В 2007 году старшая дочь родила музыканту внука – Фрица Фиделя. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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