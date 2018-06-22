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Крапивина: Беременность певицы Loboda не была запланированной
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22.06.2018 13:34
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Продюсер украинской певицы Loboda Нателла Крапивина призналась, что
заметила "эмоциональные изменения" в исполнительнице еще до того
как узнала, что та беременна. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Крапивина: Для меня беременность Светланы
стала неожиданным сюрпризом, но приятным Фото: lobodaofficial /
Instagram Об этом она рассказала в интервью "КП"."Для меня
беременность Светланы стала неожиданным сюрпризом, но приятным. Я
знаю, как она мечтала о втором ребенке. Мне сложно что-либо
комментировать, но я знаю, что Светлана счастлива, а для меня это
самое важное. На вопросы о том, каков отец ребенка, соответствует
ли он ее ожиданиям, пусть лучше ответит она сама", – сказала
Крапивина.По словам продюсера, до того как она узнала о том, что
Loboda ждет ребенка, замечала, что "некоторые изменения
эмоциональные в ней происходят, и даже однажды задала вопрос, на
который получила уверенное: "Нет, это невозможно".Через две недели
певица сказала продюсеру, что беременна."Конечно, для меня это был
шок, в определенной степени. У меня был расписан год жестко,
плотно, и пришлось очень много только изменить, чтобы действительно
войти в этот режим новый. Будь женщина хотя художник, хотя
космонавт, но беременность меняет очень многое в восприятии
действительности", – сказала она.Крапивина отметила, что в одном из
разговоров Loboda признавалась ей, что готова отодвинуть карьеру в
сторону, если "встретит своего человека".О том, что у Loboda
родилась вторая дочь, стало известно 24
мая.Loboda рассказала о второй беременности в марте 2018
года.По данным российского издания Super, Loboda беременна от
фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна.У Loboda есть семилетняя дочь
Ева от предыдущих отношений с хореографом Андреем
Царем.Предполагаемый отец второго ребенка Loboda Линдеманн тоже
разведен. У него есть две дочери – Неле и Мария-Луиза. В 2007
году старшая дочь родила музыканту внука – Фрица Фиделя.
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