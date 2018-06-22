|В лагере во Львовской области отравились дети
|22.06.2018 13:35
|
Полицейские устанавливают обстоятельства отравления детей в лагере в Старосамборском районе. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП во Львовской области, передает .
"Сегодня, 22 июня, в 11:24 в полицию поступило сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи о том, что к ним доставлен шестерых детей в возрасте от 6 до 11 лет, которые отдыхали в оздоровительном лагере на территории Старосамборского района. Предварительный диагноз – пищевая инфекция, токсоинтоксикацийний синдром", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа Старосамборского отделения полиции. Кроме того, с целью установить причины отравления привлекли представителей других служб.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, прокуратура начала уголовное производство по факту отравления 10 человек в заведении общественного питания в Тернопольской области.