Полицейские устанавливают обстоятельства отравления детей в лагере в Старосамборском районе. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП во Львовской области, передает .

"Сегодня, 22 июня, в 11:24 в полицию поступило сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи о том, что к ним доставлен шестерых детей в возрасте от 6 до 11 лет, которые отдыхали в оздоровительном лагере на территории Старосамборского района. Предварительный диагноз – пищевая инфекция, токсоинтоксикацийний синдром", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа Старосамборского отделения полиции. Кроме того, с целью установить причины отравления привлекли представителей других служб.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, прокуратура начала уголовное производство по факту отравления 10 человек в заведении общественного питания в Тернопольской области.

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