Греция жила преимущественно на средства международных кредиторов с 2010 года

По требованию кредиторов Афины провели сотни реформ и достигли значительного прогресса, однако для дальнейших займов инвесторам нужно убедиться, что страна не сломается под тяжестью долга в размере 180% ее ВВП, сообщает Reuters.

"Восемь долгих лет Греция наконец выходит из программы финпомощи" - заявил глава еврозоны Марио Сентено после многочасовых переговоров по Греции.

"Дальнейшее облегчения долговой нагрузки необходимо для того, чтобы греческий долг был устойчивым в будущем ", - сказал он.

Министр финансов Греции Евклид Цакалотос заявил, что соглашение сделала греческий долг жизнеспособным снова и проложила путь для возвращения на рыночное финансирование.

"Греческое правительство доволен этим соглашением" , - сказал он.

Ключевым элементом облегчения долгового бремени является продление сроков погашения и льготных периодов по € 96900000000 займов, предоставленных Греции в рамках второй программы помощи на 10 лет.

Греция также получит новый кредит в размере € 15000000000. Это даст ей независимость на рынке займов в течение примерно 22 месяцев, заявили министры еврозоны. Третья программа помощи Греции завершается 20 августа этого года.