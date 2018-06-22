|Еврозона согласилась увеличить сроки погашения долгов Греции
|22.06.2018 13:41
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Греция жила преимущественно на средства международных кредиторов с 2010 годаМинистры финансов стран еврозоны согласились увеличить сроки погашения долгов Греции и отсрочили выплату процентов по значительной частью займов этой стране.
Фото: Reuters
По требованию кредиторов Афины провели сотни реформ и достигли значительного прогресса, однако для дальнейших займов инвесторам нужно убедиться, что страна не сломается под тяжестью долга в размере 180% ее ВВП, сообщает Reuters.
"Восемь долгих лет Греция наконец выходит из программы финпомощи" - заявил глава еврозоны Марио Сентено после многочасовых переговоров по Греции.
"Дальнейшее облегчения долговой нагрузки необходимо для того, чтобы греческий долг был устойчивым в будущем ", - сказал он.
Министр финансов Греции Евклид Цакалотос заявил, что соглашение сделала греческий долг жизнеспособным снова и проложила путь для возвращения на рыночное финансирование.
"Греческое правительство доволен этим соглашением" , - сказал он.
Ключевым элементом облегчения долгового бремени является продление сроков погашения и льготных периодов по € 96900000000 займов, предоставленных Греции в рамках второй программы помощи на 10 лет.
Греция также получит новый кредит в размере € 15000000000. Это даст ей независимость на рынке займов в течение примерно 22 месяцев, заявили министры еврозоны. Третья программа помощи Греции завершается 20 августа этого года.
Напомним, Евростат опубликовал данные о размере государственного долга между 28 стран Евросоюза в 2017 году. Первое место по размеру долга относительно ВВП заняла Греция .