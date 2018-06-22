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Маляр: Учитывая, что у нас война, а информационное оружие очень мощное, инициатива досудебной блокировки сайтов понятна и своевременна
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22.06.2018 13:42
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В законопроект о противодействии угрозам нацбезопасности в
информационной сфере нужно добавить положение об ответственности
правоохранителей, заявила в комментарии изданию "ГОРДОН" адвокат,
эксперт-криминолог Анна Маляр. Маляр: Эта процедура возможна
только после открытия уголовного производства Фото: Анна Маляр /
Facebook "Возможное введение досудебного временного блокирования
сайтов вызвало серьезное возмущение в обществе. Но в законопроекте
прописаны как позитивные, так и негативные моменты подхода к этой
процедуре. Прежде только, устанавливается два способа блокирования
сайтов: по решению суда либо по решению следователя или прокурора.
В то же время в проекте закона прописаны условия, при которых
блокировка состояться не может. В целом механизм следующий: если
нужно быстро прекратить совершение преступления либо предупредить
его, то следователь или прокурор могут вынести решение о временной
блокировке сайте на срок не более 48 часов. За это время они
обязаны немедленно обратиться в суд за разрешением. Если суд
блокировку не поддержит, повторно ее проводить они уже не смогут",
– подчеркнула адвокат.По ее мнению, законопроект должен
предусматривать ответственность для правоохранителей."Также
следователь или прокурор должны предупредить собственника сайта о
блокировке и уточнить ее причины. Эта процедура возможна только
после открытия уголовного производства. То есть когда все стороны
уже имели возможность обратиться в суд для обжалования действий
правоохранителей. Учитывая, что у нас война, а информационное
оружие очень мощное, инициатива досудебной блокировки сайтов
понятна и своевременна. Но чтобы этот закон не использовался против
политических оппонентов и конкурентов по бизнесу, нужно добавить
положение, предусматривающее ответственность правоохранителей. На
тот случай, если суд признает, что оснований для блокировки сайта,
даже на 48 часов, на самом деле не было", – сказала Маляр.21 июня в
Верховной Раде включили в повестку дня законопроект №6688 "О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины
относительно противодействия угрозам национальной безопасности в
информационной сфере". Нардеп от Блока Петра Порошенко Ольга
Червакова в Facebook отметила, что законопроект позволяет проводить
внесудебную блокировку сайтов.
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