В законопроект о противодействии угрозам нацбезопасности в информационной сфере нужно добавить положение об ответственности правоохранителей, заявила в комментарии изданию "ГОРДОН" адвокат, эксперт-криминолог Анна Маляр. Маляр: Эта процедура возможна только после открытия уголовного производства Фото: Анна Маляр / Facebook "Возможное введение досудебного временного блокирования сайтов вызвало серьезное возмущение в обществе. Но в законопроекте прописаны как позитивные, так и негативные моменты подхода к этой процедуре. Прежде только, устанавливается два способа блокирования сайтов: по решению суда либо по решению следователя или прокурора. В то же время в проекте закона прописаны условия, при которых блокировка состояться не может. В целом механизм следующий: если нужно быстро прекратить совершение преступления либо предупредить его, то следователь или прокурор могут вынести решение о временной блокировке сайте на срок не более 48 часов. За это время они обязаны немедленно обратиться в суд за разрешением. Если суд блокировку не поддержит, повторно ее проводить они уже не смогут", – подчеркнула адвокат.По ее мнению, законопроект должен предусматривать ответственность для правоохранителей."Также следователь или прокурор должны предупредить собственника сайта о блокировке и уточнить ее причины. Эта процедура возможна только после открытия уголовного производства. То есть когда все стороны уже имели возможность обратиться в суд для обжалования действий правоохранителей. Учитывая, что у нас война, а информационное оружие очень мощное, инициатива досудебной блокировки сайтов понятна и своевременна. Но чтобы этот закон не использовался против политических оппонентов и конкурентов по бизнесу, нужно добавить положение, предусматривающее ответственность правоохранителей. На тот случай, если суд признает, что оснований для блокировки сайта, даже на 48 часов, на самом деле не было", – сказала Маляр.21 июня в Верховной Раде включили в повестку дня законопроект №6688 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере". Нардеп от Блока Петра Порошенко Ольга Червакова в Facebook отметила, что законопроект позволяет проводить внесудебную блокировку сайтов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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