В ходе акции из-за убийства правозащитницы Ирины Ноздровской один из участников набросился на начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрия Ценова, передает корреспондент интернет-издания "ГОРДОН". Это произошло, когда выступал Виктор Сергеев, отец бывшего жениха убитой. Неизвестный мужчина подбежал к Ценову и попытался его ударить. Их разборонили. Инцидент продолжался несколько секунд. Видеозапись телеканал "112 Украина" опубликовал в YouTube. | В ходе акции произошла борьба Скриншот: 112 Украина / Youtube 1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской, которая пропала 29 декабря. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.Вечером 1 января правоохранители допросили бывшего жениха Ноздровской Виталия Сергеева. По словам его отца, следствие в качестве одной из версий преступления рассматривает убийство из-за неразделенной любви.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской в результате ДТП в сентябре 2015 года. Ее сбил племянник тогдашнего председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. Во время ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения.В июне Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили освободить его, и отправил дело в первую инстанцию.видео Видео: 112 Украина / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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