Акция из-за убийства Ноздровской: один из участников набросился на начальника полиции Киевской области. Видео
02.01.2018 13:14
В ходе акции из-за убийства правозащитницы Ирины Ноздровской один
из участников набросился на начальника Главного управления
Национальной полиции в Киевской области Дмитрия Ценова, передает
корреспондент интернет-издания "ГОРДОН". Это произошло, когда
выступал Виктор Сергеев, отец бывшего жениха убитой. Неизвестный
мужчина подбежал к Ценову и попытался его ударить. Их разборонили.
Инцидент продолжался несколько секунд. Видеозапись телеканал "112
Украина" опубликовал в YouTube. | В ходе акции произошла
борьба Скриншот: 112 Украина / Youtube 1 января в реке в
Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской,
которая пропала 29 декабря. Полиция открыла уголовное
производство по статье об умышленном убийстве.Вечером 1 января
правоохранители допросили бывшего жениха Ноздровской Виталия
Сергеева. По словам его отца, следствие в качестве одной из
версий преступления рассматривает убийство из-за неразделенной
любви.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы
Сапатинской в результате ДТП в сентябре 2015 года.
Ее сбил племянник тогдашнего председателя Вышгородского
райсуда Дмитрий Россошанский. Во время ДТП он находился в состоянии
наркотического опьянения.В июне Россошанского приговорили к семи
годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение
апелляционной жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили
освободить его, и отправил дело в первую инстанцию.видео
Видео: 112 Украина / YouTube