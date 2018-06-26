|Рідна мати не впізнає: Тоня Матвієнко стала брюнеткою
|26.06.2018 09:24
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Нам стало відомо, що армия Арсена Мірзояна взяла судьба в зйомках свого нового кліпу на пісню "Хто я для тебе", в ході підготовки до якого змінилася до невпізнання.
"Ви ще пісню мою не чули, а вже скоро відеокліп! Як вам? "Хто я для тебе", - запитує у своїх фоловерів дочка Ніни Матвієнко.
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