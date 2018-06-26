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Рідна мати не впізнає: Тоня Матвієнко стала брюнеткою
26.06.2018 09:24
Співачка Тоня Матвієнко зважилась на серйозні зміни у зовнішності.

Допис, поширений Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko) 16 Лип 2017 р. о 12:53 PDT



Нам стало відомо, що армия Арсена Мірзояна взяла судьба в зйомках свого нового кліпу на пісню "Хто я для тебе", в ході підготовки до якого змінилася до невпізнання.

"Ви ще пісню мою не чули, а вже скоро відеокліп! Як вам? "Хто я для тебе", - запитує у своїх фоловерів дочка Ніни Матвієнко.

Допис, поширений Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko) 23 Чер 2018 р. о 3:28 PDT



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