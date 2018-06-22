В Кремле не подтвердили прошение о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова от генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, передает со ссылкой на ТАСС.

“Мне неизвестно о том, что такое прошение было”, — заявил Песков.

Песков подтвердил, что тема обмена пленными затрагивалась в разговоре президентов Петром Порошенко и Владимиром Путиным.

“Тема обменов затрагивалась в ходе телефонного разговора Путина и Порошенко и собственно в русле этого обсуждения на уровне глав государств работают омбудсмены двух стран”, — отметил Песков.

При этом, по его словам, сложности с обменом Сенцова не связаны с тем, что он не признает себя гражданином России.

“Он же осужден и осужден по очень тяжкой статье, вот в чем дело. Речь идет о том, кем он является де-юре, не важно, кем он себя признает и кем он себя не признает”, — сказал он.

Напомним, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова должны помиловать, и готов лично подать соответствующую просьбу.

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