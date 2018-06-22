Сегодня женщинам не принято стыдиться своей сексуальности, так что нам всем крупно повезло! Никому не приходится отказывать себе в интимной удовольствии. А знакомства через интернет ещё больше упрощают задачу!

публикует гороскоп сексуальности женщин всех знаков Зодиака, который пригодится как мужчинам, так и самим дамам.

Не стесняйтесь, читайте и делайте выводы, предлагает со ссылкой на .

Овен: бурная любовница.

Вы — прирождённый руководитель и знаете, чего хотите, — в спальне тоже. Секс с вами — это полный фейерверк.

Всегда ли ваши партнёры справляются с вашими требованиями? Может быть, и нет, но наверняка пытаются. А если кому-то из них это удастся… вы не выпустите его из кровати!

Телец: чувственная любовница.

Чувственность — это ваше второе имя, а удовольствие партнёра — для вас главное. Вы прекрасно знаете, что делаете, следовательно всё, что связано с вами, становится незабываемым: то, как вы выглядите, пахнете, каковы на вкус.

Вы создаёте натуральную «сексуальную химию»!

Близнецы: бесстыдная любовница.

Вы не стесняетесь этого, потому что ваше очаровательное бесстыдство и безграничное воображение — это действительно редкие черты. Как никто другой, вы заводите мужчину эротическими разговорами и фразами.

Мир сексуальных фантазий, который вы в состоянии создать, непременно, более горяч, чем реальность!

Рак: интенсивная любовница.

Интенсивность — ваше главное преимущество (помимо прочего, это способствует удивительным ощущениям во время орального секса).

Ваш партнёр знает, что никто никогда не будет любить его так же сильно, как вы. А вы знаете, что желание — это самая сексуальная вещь в мире!

Лев: великолепная любовница.

Львицы всегда хотят выигрывать и побеждать, и эта жизненная позиция не исчерпывает себя на пороге спальни. Ваши способности впечатляют, а всякий мужчина мечтает узнать, на что вы способны на самом деле.

Вы же наверняка думаете, что могли бы быть ещё лучше… хотя вы и так — одна из лучших!

Дева: креативная любовница.

Пробуждение и раскрытие страсти, таящейся внутри вас, — это то, чего не забудет ни один мужчина. Вы — очень добропорядочная девочка, но в постели у вас полно безумных идей.

Держите этот «горячий» секрет при себе, чтобы не испортить сюрприз!

Весы: эталонная любовница.

Вы получаете звание лучшей любовницы между знаков Зодиака! Почему?

Потому что обычно вы: а) спортивны и полны энергии; б) милы и очаровательны; в) умны; и г) обожаете любовь и романтические жесты. Секс с вами напоминает классный эротический фильм.

Скорпион: тёмная любовница.

Многие согласны, что между наслаждением и болью пролегает тонкая грань. Вероятно, только вы знаете, что делать, чтобы не пересечь её.

Ваша тёмная сторона просто легендарна. Но мало кто об этом узнает на практике, потому что вы — партнёрша не для слабых.

Стрелец: дикая любовница.

Ваши дикие черты характера настолько сильны и заразительны, что высвободят внутреннего безумца в любом партнёре. Секс в общественном месте? Да. В необычных обстоятельствах? Почему бы и нет!

Вы — это гарантия, что мужчина никогда не насытится вами вдоволь.

Козерог: сознательная любовница.

Вы боитесь промахов, следовательно никогда не совершаете ошибок. Ваш мужчина теряет от вас голову, потому что вы полностью посвящаете себя ему.

Причём вы не стесняетесь искать в разных источниках информацию, советы и так далее, чтобы секс с вами был ещё более потрясающим.

Водолей: безумная любовница.

Иногда вы недосягаемы и витаете в облаках, но когда партнёру удаётся перенести вас оттуда на грешную землю, вы демонстрируете уникальную сексуальную магию, которая недоступна ни одному другому знаку Зодиака.

Смесь бурной фантазии и абсолютной уверенности в себе — это гарантия совершенно неземных ощущений, о которых мужчина даже не мечтал. Полное отсутствие тормозов!

Рыбы: приличная любовница.

Романтическая и чувственная, любящая и участливая. Ваш партнёр уже понял, что все предыдущие отношения были лишь верхушкой айсберга интимности, которая может существовать между двумя людьми.

У вас мощная интуиция, и вы знаете, чего хочет мужчина, следовательно балуете его романтическими поступками и маните страстным очарованием.

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