|Вот какие любовницы получаются из разных знаков Зодиака: бойтесь Весов
|22.06.2018 13:48
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Сегодня женщинам не принято стыдиться своей сексуальности, так что нам всем крупно повезло! Никому не приходится отказывать себе в интимной удовольствии. А знакомства через интернет ещё больше упрощают задачу!
публикует гороскоп сексуальности женщин всех знаков Зодиака, который пригодится как мужчинам, так и самим дамам.
Не стесняйтесь, читайте и делайте выводы, предлагает со ссылкой на .
Овен: бурная любовница.
Вы — прирождённый руководитель и знаете, чего хотите, — в спальне тоже. Секс с вами — это полный фейерверк.
Всегда ли ваши партнёры справляются с вашими требованиями? Может быть, и нет, но наверняка пытаются. А если кому-то из них это удастся… вы не выпустите его из кровати!
Телец: чувственная любовница.
Чувственность — это ваше второе имя, а удовольствие партнёра — для вас главное. Вы прекрасно знаете, что делаете, следовательно всё, что связано с вами, становится незабываемым: то, как вы выглядите, пахнете, каковы на вкус.
Вы создаёте натуральную «сексуальную химию»!
Близнецы: бесстыдная любовница.
Вы не стесняетесь этого, потому что ваше очаровательное бесстыдство и безграничное воображение — это действительно редкие черты. Как никто другой, вы заводите мужчину эротическими разговорами и фразами.
Мир сексуальных фантазий, который вы в состоянии создать, непременно, более горяч, чем реальность!
Рак: интенсивная любовница.
Интенсивность — ваше главное преимущество (помимо прочего, это способствует удивительным ощущениям во время орального секса).
Ваш партнёр знает, что никто никогда не будет любить его так же сильно, как вы. А вы знаете, что желание — это самая сексуальная вещь в мире!
Лев: великолепная любовница.
Львицы всегда хотят выигрывать и побеждать, и эта жизненная позиция не исчерпывает себя на пороге спальни. Ваши способности впечатляют, а всякий мужчина мечтает узнать, на что вы способны на самом деле.
Вы же наверняка думаете, что могли бы быть ещё лучше… хотя вы и так — одна из лучших!
Дева: креативная любовница.
Пробуждение и раскрытие страсти, таящейся внутри вас, — это то, чего не забудет ни один мужчина. Вы — очень добропорядочная девочка, но в постели у вас полно безумных идей.
Держите этот «горячий» секрет при себе, чтобы не испортить сюрприз!
Весы: эталонная любовница.
Вы получаете звание лучшей любовницы между знаков Зодиака! Почему?
Потому что обычно вы: а) спортивны и полны энергии; б) милы и очаровательны; в) умны; и г) обожаете любовь и романтические жесты. Секс с вами напоминает классный эротический фильм.
Скорпион: тёмная любовница.
Многие согласны, что между наслаждением и болью пролегает тонкая грань. Вероятно, только вы знаете, что делать, чтобы не пересечь её.
Ваша тёмная сторона просто легендарна. Но мало кто об этом узнает на практике, потому что вы — партнёрша не для слабых.
Стрелец: дикая любовница.
Ваши дикие черты характера настолько сильны и заразительны, что высвободят внутреннего безумца в любом партнёре. Секс в общественном месте? Да. В необычных обстоятельствах? Почему бы и нет!
Вы — это гарантия, что мужчина никогда не насытится вами вдоволь.
Козерог: сознательная любовница.
Вы боитесь промахов, следовательно никогда не совершаете ошибок. Ваш мужчина теряет от вас голову, потому что вы полностью посвящаете себя ему.
Причём вы не стесняетесь искать в разных источниках информацию, советы и так далее, чтобы секс с вами был ещё более потрясающим.
Водолей: безумная любовница.
Иногда вы недосягаемы и витаете в облаках, но когда партнёру удаётся перенести вас оттуда на грешную землю, вы демонстрируете уникальную сексуальную магию, которая недоступна ни одному другому знаку Зодиака.
Смесь бурной фантазии и абсолютной уверенности в себе — это гарантия совершенно неземных ощущений, о которых мужчина даже не мечтал. Полное отсутствие тормозов!
Рыбы: приличная любовница.
Романтическая и чувственная, любящая и участливая. Ваш партнёр уже понял, что все предыдущие отношения были лишь верхушкой айсберга интимности, которая может существовать между двумя людьми.
У вас мощная интуиция, и вы знаете, чего хочет мужчина, следовательно балуете его романтическими поступками и маните страстным очарованием.