7 июня Верховная Рада приняла законопроект о Высшем антикоррупционном суде Украины, 14 июня он вступил в силу. В колонке для издания "ГОРДОН" партнер юридической фирмы ILF Алексей Харитонов проанализировал документ и написал, как будет создаваться новый судебный орган, какие полномочия получит, насколько смогут влиять на формирование суда международные организации, а также о рисках, заложенных в закон. Харитонов: Законодатель внедрил несколько положений, которые если не в полной мере нивелируют работу Общественного совета международных экспертов, то крайне ограничивают его возможности Фото: sud.ua Алексей ХАРИТОНОВ партнер юридической фирмы ILF Это суд первой и апелляционной инстанций, к полномочиям которого отнесены уголовные производства по коррупционным преступлениям.Опыт создания и функционирования антикоррупционных судов в мировой практике не так велик. Подобные суды действуют прежде только в малоразвитых странах Азии и Африки. Из европейских стран – только в Болгарии, Словакии и Хорватии. При этом всемирный рейтинг Transparency International показывает, что уровень коррупции в этих странах ощутимо не изменился. Это наталкивает на мысль о неэффективности модернизации судебной инфраструктуры без комплексных мер по борьбе с коррупцией.В законе "О Высшем антикоррупционном суде" пока не определено минимальное количество судей. Вопрос, правильно ли это, остается дискуссионным.С одной стороны, прямое определение количества судей ускорит начало работы Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), однако следует помнить, что этот суд будет не территориальным, а национальным. Преждевременное определение количества судей без необходимого анализа и прогнозирования последующей загрузки суда может стать проблемой. Мы просто не знаем, сколько у этого суда будет работы.Пока точно не известно. 21 июня Верховная Рада приняла поданные президентом Петром Порошенко законопроекты о создании антикоррупционного суда и о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей", которые были необходимы для полноценного запуска антикоррупционного суда.Глава аналитического центра Free Voice Information Analysis Center Алексей Роговик считает, что антикоррупционный суд не заработает раньше июня 2019 года."Я думаю, что он не заработает до президентских выборов в принципе. Поскольку понятно, что есть очень большие политические риски. Разве что какие-то люди, которые идут на выборы, захотят использовать антикоррупционный суд как некий инструмент в предвыборной кампании? Я думаю, что все это ограничится исключительно пиаром на антикоррупционном суде. Что мы приняли этот закон – видите, какие мы молодцы, за нас голосуйте, мы боремся реально с коррупцией", – сказал Роговик в комментарии изданию "Дивись.infо".В любом случае после принятия закона о Высшем антикоррупционном суде чиновники имеют аргумент для поддержания дружеских отношений с иностранными контрагентами, для получения кредитов от МВФ и Всемирного банка. Однако, с другой стороны, это дает власти долгий перерыв до фактического запуска суда.Главным требованием иностранных контрагентов является участие Общественного совета в формировании ВАКС. Мнение совета должно стать решающим, а не только консультативным, как было изначально заложено в законопроекте №7440 об антикоррупционном суде. Опасения понятны, учитывая, что произошло с Общественным советом добропорядочности, который должен был отсеивать нечестных судей: его отрицательные заключения Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) Украины преодолевала 11 голосами.Законодатель внедрил несколько положений, которые если не в полной мере нивелируют работу Общественного совета международных экспертов, то крайне ограничивают его возможности.Во-первых, принятая редакция заменила требование к кандидатам иметь обязательный международный опыт борьбы с коррупцией на участие в осуществлении судопроизводства по делам, "связанным с коррупцией". Это дает возможность каждому, кто, например, участвовал в процессе экстрадиции или в онлайн-заседании с судами других стран, претендовать на место в совете экспертов. Значит, шанс попасть в совет получил почти каждый сотрудник прокуратуры или суда. Да, круг потенциальных участников расширился, но власти будет гораздо легче провести "своих" людей в совет.В законе предусмотрено, что ВККС принимает решение о назначении членов Общественного совета международных экспертов, если количество предложенных кандидатов минимум вдвое превышает количество вакантных мест. Поскольку в Общественном совете должно быть только семь человек, надо набрать не менее 15 кандидатов, чтобы выбирать между них наиболее лояльных.По закону экспертами Общественного совета могут быть представители международных организаций, которые имеют договоры с Украиной о сотрудничестве или осуществляют консультирование в сфере антикоррупционной деятельности. В отличие от предыдущих, этот пункт не является критичным. Однако он потенциально отсеивает ряд таких организаций, как, например, Всемирный банк, с которым подписан меморандум, а не договор о сотрудничестве.Во-вторых, инициировать вопрос недобросовестности кандидатов в судьи ВАКС вероятно в случае, когда минимум трое из семи членов Общественного совета имеют замечания по претенденту. После этого они могут инициировать заседание для обсуждения конкретного кандидата. Однако совет не может предоставлять ВККС заключение о несоответствии кандидата. Также из закона убрали статьи, регламентировавшие порядок проведения таких собраний. Прямого запрета нет. По логике вещей, заседания должны проводиться, но как именно это должно происходить – непонятно. Прописана только процедура для совместных заседаний с ВККС. Неоднократно возникал вопрос: не нарушает ли участие иностранцев в Общественном совете украинскую Конституцию? Не нарушает, поскольку совет не выбирает и не назначает судей, а служит своеобразным фильтром для отсеивания сомнительных кандидатов.Дополнительные проблемы возникли с апелляцией. В законе написано, что дела против коррупционеров, которые в настоящее время уже направлены в суд, не подлежат апелляции в новосозданном Высшем антикоррупционном суде.Секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт подчеркнул в комментарии "Европейской правде", что это – инициатива украинского законодателя: "Со стороны комиссии не было такого требования".Сама по себе эта норма довольно странная. С одной стороны, она закрепляет то, что очевидно: до создания ВАКС и коррупционные дела, и апелляции должны рассматриваться судами общей юрисдикции. С другой стороны, если суд уже создан, именно он должен рассматривать апелляции на решения обычных судов. Но законодатель решил иначе: если дело уже попало в общую систему, оно там и остается. Фактически такая процедура является дополнительной "перестраховкой" нынешней власти. В случае, если на кого-то из властных лиц и будет заведено уголовное дело по факту совершения коррупционных действий, они смогут рассчитывать на лояльность уже действующих судов. А на рассмотрение нового антикоррупционного суда будут поступать только будущие дела. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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