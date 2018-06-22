Погода, Новости, загрузка...
Порошенко ввел в действие санкции против России
22.06.2018 13:51
Порошенко ввел в действие санкции против России
По инициативе Кабинета Министров Украины и Службы безопасности Украины санкции ввели до 30 юридических и 14 физических лиц, в связи с чем было обновили санкционный список, который сейчас насчитывает 1762 физические лица и 786 юридических лиц
Президент Петр Порошенко указом № 176 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 21 июня 2018 "О применении и внесения изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
Порошенко ввел в действие санкции против России Фото: president.gov.ua

СНБО ввела санкции, симметричные санкциям, введенным правительством США (11 июня) против юридических лиц, причастных к деятельности российских спецслужб в киберпространстве, в частности:

Научно-исследовательский институт "Квант";

ТОВ "Дайвтехносервіс";

ООО "Цифровые технологии безопасности";

ERPScan BV;

Embedi Limited.

Список юридических лиц, в отношении которых применены санкции, дополнен политическими партиями и общественными организациями, принимавшими участие в подготовке и проведении незаконного голосования на территории временно оккупированных Российской Федерацией Автономной Республики Крым и г.. Севастополя в рамках выборов в Государственную Думу. Это, в частности:

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;

Избирательная комиссия "Республики Крым";

Всероссийская политическая партия "Единая Россия";

Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" (ЛДПР)

Всероссийская политическая партия "Родина";

Политическая партия "Демократическая партия России";

Союз ветеранов Афганистана;

Политическая партия "Патриоты России";

Общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров России";

Всероссийская политическая партия "Аграрная партия России";

Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации";

Всероссийская общественная организация "Боевое братство";

Общероссийское общественное движение "Корпус" За чистые выборы ".

Введены санкции в отношении российских предприятий ВПК, а также ГП "Луганский авиационный ремонтный завод", находится на оккупированной территории и активно используется против Украины. В частности, кроме названного предприятия, санкции введены в отношении:

Федерального государственного унитарного предприятия "Радиочастотный центр центрального федерального округа";

Федерального государственного унитарного предприятия «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио";

ООО "АРД Сатком Сервис";

ООО "РусИнтеКо";

ООО "Алмаз-Антей Телекоммуникации»;

ООО "Лидер строй";

ТОВ "ПРОЕКТ";

ТОВ "М-Телеком";

ТОВ "Альфател";

ТОВ "ПБР";

ТОВ "АСЗ".

Санкции ввели также против физических лиц, причастных к подготовке и проведению незаконного голосования на территории временно оккупированных Российской Федерацией Автономной Республики Крым и Севастополя в рамках выборов в Государственную Думу РФ, и в отношении которых введено санкции правительством США.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить