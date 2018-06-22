Порошенко ввел в действие санкции против России По инициативе Кабинета Министров Украины и Службы безопасности Украины санкции ввели до 30 юридических и 14 физических лиц, в связи с чем было обновили санкционный список, который сейчас насчитывает 1762 физические лица и 786 юридических лиц Президент Петр Порошенко указом № 176 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 21 июня 2018 "О применении и внесения изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Фото: president.gov.ua СНБО ввела санкции, симметричные санкциям, введенным правительством США (11 июня) против юридических лиц, причастных к деятельности российских спецслужб в киберпространстве, в частности: Научно-исследовательский институт "Квант"; ТОВ "Дайвтехносервіс"; ООО "Цифровые технологии безопасности"; ERPScan BV; Embedi Limited. Список юридических лиц, в отношении которых применены санкции, дополнен политическими партиями и общественными организациями, принимавшими участие в подготовке и проведении незаконного голосования на территории временно оккупированных Российской Федерацией Автономной Республики Крым и г.. Севастополя в рамках выборов в Государственную Думу. Это, в частности: Центральная избирательная комиссия Российской Федерации; Избирательная комиссия "Республики Крым"; Всероссийская политическая партия "Единая Россия"; Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" (ЛДПР) Всероссийская политическая партия "Родина"; Политическая партия "Демократическая партия России"; Союз ветеранов Афганистана; Политическая партия "Патриоты России"; Общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров России"; Всероссийская политическая партия "Аграрная партия России"; Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации"; Всероссийская общественная организация "Боевое братство"; Общероссийское общественное движение "Корпус" За чистые выборы ". Введены санкции в отношении российских предприятий ВПК, а также ГП "Луганский авиационный ремонтный завод", находится на оккупированной территории и активно используется против Украины. В частности, кроме названного предприятия, санкции введены в отношении: Федерального государственного унитарного предприятия "Радиочастотный центр центрального федерального округа"; Федерального государственного унитарного предприятия «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио"; ООО "АРД Сатком Сервис"; ООО "РусИнтеКо"; ООО "Алмаз-Антей Телекоммуникации»; ООО "Лидер строй"; ТОВ "ПРОЕКТ"; ТОВ "М-Телеком"; ТОВ "Альфател"; ТОВ "ПБР"; ТОВ "АСЗ". Санкции ввели также против физических лиц, причастных к подготовке и проведению незаконного голосования на территории временно оккупированных Российской Федерацией Автономной Республики Крым и Севастополя в рамках выборов в Государственную Думу РФ, и в отношении которых введено санкции правительством США. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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