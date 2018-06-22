|Порошенко ввел в действие санкции против России
|22.06.2018 13:51
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По инициативе Кабинета Министров Украины и Службы безопасности Украины санкции ввели до 30 юридических и 14 физических лиц, в связи с чем было обновили санкционный список, который сейчас насчитывает 1762 физические лица и 786 юридических лицПрезидент Петр Порошенко указом № 176 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 21 июня 2018 "О применении и внесения изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
Фото: president.gov.ua
СНБО ввела санкции, симметричные санкциям, введенным правительством США (11 июня) против юридических лиц, причастных к деятельности российских спецслужб в киберпространстве, в частности:
Научно-исследовательский институт "Квант";
ТОВ "Дайвтехносервіс";
ООО "Цифровые технологии безопасности";
ERPScan BV;
Embedi Limited.
Список юридических лиц, в отношении которых применены санкции, дополнен политическими партиями и общественными организациями, принимавшими участие в подготовке и проведении незаконного голосования на территории временно оккупированных Российской Федерацией Автономной Республики Крым и г.. Севастополя в рамках выборов в Государственную Думу. Это, в частности:
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;
Избирательная комиссия "Республики Крым";
Всероссийская политическая партия "Единая Россия";
Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" (ЛДПР)
Всероссийская политическая партия "Родина";
Политическая партия "Демократическая партия России";
Союз ветеранов Афганистана;
Политическая партия "Патриоты России";
Общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров России";
Всероссийская политическая партия "Аграрная партия России";
Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации";
Всероссийская общественная организация "Боевое братство";
Общероссийское общественное движение "Корпус" За чистые выборы ".
Введены санкции в отношении российских предприятий ВПК, а также ГП "Луганский авиационный ремонтный завод", находится на оккупированной территории и активно используется против Украины. В частности, кроме названного предприятия, санкции введены в отношении:
Федерального государственного унитарного предприятия "Радиочастотный центр центрального федерального округа";
Федерального государственного унитарного предприятия «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио";
ООО "АРД Сатком Сервис";
ООО "РусИнтеКо";
ООО "Алмаз-Антей Телекоммуникации»;
ООО "Лидер строй";
ТОВ "ПРОЕКТ";
ТОВ "М-Телеком";
ТОВ "Альфател";
ТОВ "ПБР";
ТОВ "АСЗ".
Санкции ввели также против физических лиц, причастных к подготовке и проведению незаконного голосования на территории временно оккупированных Российской Федерацией Автономной Республики Крым и Севастополя в рамках выборов в Государственную Думу РФ, и в отношении которых введено санкции правительством США.