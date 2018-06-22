В пятницу, 22 июня, президент Украины Петр Порошенко в Краматорске представил нового главу Донецкой областной государственной администрации - ведомство возглавил Александр Куць.

"Александр Иванович с первых дней войны был добровольцем на фронте в составе боевых групп СБУ. Это человек, который решительно идет в бой, имеет аналитический склад ума, хорошо известный на Донбассе. Уверен в том, что тот опыт, который есть, эффективного сотрудничества с ООС, с силовиками, с нардепами, является бесценным. Первый приоритет: мир, безопасность людей, восстановление инфраструктуры и развитие территорий", - отметил Порошенко.

Также глава государства подчеркнул, что Донбасс является одним из его главных приоритетов.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру нового руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации - генерала Службы безопасности Александра Куця.

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