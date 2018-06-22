|США на заседании ОБСЕ призвали допустить омбудсмена в украинских политзаключенных
|22.06.2018 13:55
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Об этом 21 июня на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене заявила временный поверенный в делах США при ОБСЕ Мишель СайдерсСША выразили возмущение в связи с отказом РФ допустить украинского омбудсмена Людмилу Денисову в украинских политзаключенных Олега Сенцова и Владимира Балуха, и призвали немедленно обеспечить встречи.
Фото: reuters.com
"Мы поражены, что РФ отказала украинскому омбудсмену в доступе к украинского режиссера и активиста Олега Сенцова, который страдает в заключении в России по сфабрикованным обвинениям в терроризме" , - подчеркнула Сайдерс, сообщает "Укринформ".
Представитель США напомнила, что Сенцов с 14 мая объявил голодовку, добиваясь освобождения всех украинских политзаключенных.
"Мы также обеспокоены состоянием активиста Владимира Балуха, который голодает уже 95-й день. Российские власти должны немедленно разрешить украинскому омбудсмену доступ к этим заключенных и без лишних задержек освободить всех, кого незаконно удерживают" , - подчеркнула она.
"Мы не признаем и никогда не будем признавать попытку России аннексировать Крым. Крымские санкции в отношении России будут действовать, пока РФ не вернет полный контроль над полуостровом Украине", - добавила Сайдерс.
Напомним, осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов отказался прекратить голодовку по предложению Европейского суда по правам человека.
Добавим, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) в августе 2015 приговорил Олега Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (РФ), более известной как "Белый медведь". 14 мая 2018 он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинский, содержащихся в РФ .