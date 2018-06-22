Об этом 21 июня на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене заявила временный поверенный в делах США при ОБСЕ Мишель Сайдерс

"Мы поражены, что РФ отказала украинскому омбудсмену в доступе к украинского режиссера и активиста Олега Сенцова, который страдает в заключении в России по сфабрикованным обвинениям в терроризме" , - подчеркнула Сайдерс, сообщает "Укринформ".

Представитель США напомнила, что Сенцов с 14 мая объявил голодовку, добиваясь освобождения всех украинских политзаключенных.

"Мы также обеспокоены состоянием активиста Владимира Балуха, который голодает уже 95-й день. Российские власти должны немедленно разрешить украинскому омбудсмену доступ к этим заключенных и без лишних задержек освободить всех, кого незаконно удерживают" , - подчеркнула она.

"Мы не признаем и никогда не будем признавать попытку России аннексировать Крым. Крымские санкции в отношении России будут действовать, пока РФ не вернет полный контроль над полуостровом Украине", - добавила Сайдерс.

Напомним, осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов отказался прекратить голодовку по предложению Европейского суда по правам человека.