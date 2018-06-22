Президент Украины Петр Порошенко анонсировал телефонный разговор с министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Президент собирается созвониться с Мэттисом Фото: ЕРА "После принятия этого закона уже в ближайшее время у меня состоится телефонный разговор с министром обороны США [Джеймсом Мэттисом]. У нас будет увеличение финансовой поддержки обороны нашего государства, улучшение военно-технического сотрудничества и усиление украинской армии и только сектора безопасности и обороны", – отметил президент.Порошенко подчеркнул, что это важно сделать до саммитов Украина – Европейский Союз и НАО, которые пройдут 9 и 11-12 июля в Брюсселе.21 июня Верховная Рада приняла закон о национальной безопасности. Его поддержали 248 народных депутатов.Документ определяет полномочия государственных органов в сферах нацбезопасности и обороны. В акте указано, что фундаментальными национальными интересами Украины являются интеграция в европейское пространство, членство в Европейском союзе и НАТО. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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