Президент Украины Петр Порошенко анонсировал телефонный разговор с
министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Президент собирается
созвониться с Мэттисом Фото: ЕРА "После принятия этого закона уже в
ближайшее время у меня состоится телефонный разговор с министром
обороны США [Джеймсом Мэттисом]. У нас будет увеличение финансовой
поддержки обороны нашего государства, улучшение военно-технического
сотрудничества и усиление украинской армии и только сектора
безопасности и обороны", – отметил президент.Порошенко подчеркнул,
что это важно сделать до саммитов Украина –
Европейский Союз и НАО, которые пройдут 9 и 11-12 июля в
Брюсселе.21 июня Верховная Рада приняла закон о национальной
безопасности. Его поддержали 248 народных депутатов.Документ
определяет полномочия государственных органов в сферах
нацбезопасности и обороны. В акте указано, что фундаментальными
национальными интересами Украины являются интеграция в европейское
пространство, членство в Европейском союзе и НАТО.
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