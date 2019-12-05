73-річна Шер здивувала шанувальників провокаційним образом. Співачка не поспішає йти з зоряного Олімпу. Виконавиця анонсувала випуск нового аромату свого парфумерного бренду.



Для рекламного постера вона позувала сама.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Cher (@cher) 2 Гру 2019 р. о 12:51 PST



Зірка зробила ставку на чорно-біле фото і безумовно не прогадала. Шер наділа прозорий топ з оголеними плечима і корсетом знизу, доповнивши образ облягаючими лосинами.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Cher (@cher) 2 Гру 2019 р. о 9:12 PST



Наряд підкреслив струнку фігуру співачки. Дивлячись на неї, неможливо повірити, що Шер вже переступила сімдесятирічний кордон. Здається, брюнетка знає секрет вічної молодості.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура допис шер поширений instagram @cher Теги: косметика