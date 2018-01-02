Запасы угля на складах ТЭС Украины растут восьмую неделю подряд

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины растут восьмую неделю подряд, увеличившись с 6 ноября-2017 по 2 января-2018 на 73,6% – с 1,064 до 1,847 млн тонн, свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

В частности, по расчетам агентства "Интерфакс-Украина", запасы угля на складах ТЭС в период с 26 декабря по 2 января увеличились на 4,9% (на 86,3 тыс. тонн) – до 1 млн 846,5 тыс. тонн. В частности, за этот период запасы углей антрацитовой группы возросли на 11% (на 77,3 тыс. тонн) – до 779 тыс. тонн, газовой группы – на 0,9% (на 9 тыс. тонн), до 1 млн 67,5 тыс. тонн.

Кроме того, запасы угля на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Украины за неделю увеличились на 22,5% (на 36,7 тыс. тонн) – до 199,9 тыс. тонн. В частности, запасы угля антрацитовой группы на утро 2 января выше показателя 26 декабря на 24,2% (на 31,2 тыс. тонн) – до 159,9 тыс. тонн, газовой группы – на 15,9% (на 5,5 тыс. тонн) – до 40 тыс. тонн.

Как сообщалось, ТЭС и ТЭЦ Украины в 2016 году увеличили потребление угля на 9,4% (на 2,701 млн тонн) по сравнению с 2015 годом – до 31 млн 338,6 тыс. тонн. В т.ч. потребление марок АШ+Т составило 12 млн 824,1 тыс. тонн, Г+Д – 18 млн 514,6 тыс. тонн.

Прогнозный баланс на 2017 год предполагает потребление угля на уровне 26 млн 258,7 тыс. тонн, что на 16,2% (на 5 млн 79,9 тыс. тонн) меньше, чем в 2016 году. В том числе потребление угля антрацитовой группы должно снизиться на 44,8% (на 5 млн 748,2 тыс. тонн) – до 7 млн 75,9 тыс. тонн, тогда как газовой группы – возрасти на 3,6% (на 668,1 тыс. тонн), до 19 млн 182,7 тыс. тонн.