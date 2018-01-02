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Запасы угля на складах ТЭС Украины растут восьмую неделю подряд
02.01.2018 13:15

Запасы угля на складах ТЭС Украины растут восьмую неделю подряд

Запасы угля на складах ТЭС Украины растут восьмую неделю подряд

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины растут восьмую неделю подряд, увеличившись с 6 ноября-2017 по 2 января-2018 на 73,6% – с 1,064 до 1,847 млн тонн, свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

В частности, по расчетам агентства "Интерфакс-Украина", запасы угля на складах ТЭС в период с 26 декабря по 2 января увеличились на 4,9% (на 86,3 тыс. тонн) – до 1 млн 846,5 тыс. тонн. В частности, за этот период запасы углей антрацитовой группы возросли на 11% (на 77,3 тыс. тонн) – до 779 тыс. тонн, газовой группы – на 0,9% (на 9 тыс. тонн), до 1 млн 67,5 тыс. тонн.

Кроме того, запасы угля на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Украины за неделю увеличились на 22,5% (на 36,7 тыс. тонн) – до 199,9 тыс. тонн. В частности, запасы угля антрацитовой группы на утро 2 января выше показателя 26 декабря на 24,2% (на 31,2 тыс. тонн) – до 159,9 тыс. тонн, газовой группы – на 15,9% (на 5,5 тыс. тонн) – до 40 тыс. тонн.

Как сообщалось, ТЭС и ТЭЦ Украины в 2016 году увеличили потребление угля на 9,4% (на 2,701 млн тонн) по сравнению с 2015 годом – до 31 млн 338,6 тыс. тонн. В т.ч. потребление марок АШ+Т составило 12 млн 824,1 тыс. тонн, Г+Д – 18 млн 514,6 тыс. тонн.

Прогнозный баланс на 2017 год предполагает потребление угля на уровне 26 млн 258,7 тыс. тонн, что на 16,2% (на 5 млн 79,9 тыс. тонн) меньше, чем в 2016 году. В том числе потребление угля антрацитовой группы должно снизиться на 44,8% (на 5 млн 748,2 тыс. тонн) – до 7 млн 75,9 тыс. тонн, тогда как газовой группы – возрасти на 3,6% (на 668,1 тыс. тонн), до 19 млн 182,7 тыс. тонн.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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