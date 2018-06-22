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Регіна Тодоренко заінтригувала знімком УЗД
22.06.2018 14:02
Нещодавно Регіна Тодоренко та Влад Топалов перестали приховувати свій роман. Тому прихильники із нетерпінням чекають продовження їх love story.

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko) 21 Чер 2018 р. о 4:36 PDT



На цей раз ведучій вдалося неабияк здивувати своїх підписників. Адже зірка опублікувала знімок УЗД у своєму мікроблозі. Але інтрига тривала не довго, адже в підписі до фото співачка зазначила, що це УЗД її нирок.

Нагадаємо, нещодавно Тодоренко довелося лягти під крапельницю і пропустити зйомки, бо її самопочуття різко погіршилось. І все через нирки. На щастя, тепер з Регіною все гаразд.

"Народ, зробила УЗД нирок))) Все в нормі, Слава Богу!!! Велике дякую всім за підтримку!!! І як же все-таки допомагають добрі коменти з побажаннями швидкого одужання!!!", - підписала світлину ведуча.

Бажаємо більше не хворіти, Регіна!

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