|Регіна Тодоренко заінтригувала знімком УЗД
|22.06.2018 14:02
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На цей раз ведучій вдалося неабияк здивувати своїх підписників. Адже зірка опублікувала знімок УЗД у своєму мікроблозі. Але інтрига тривала не довго, адже в підписі до фото співачка зазначила, що це УЗД її нирок.
Нагадаємо, нещодавно Тодоренко довелося лягти під крапельницю і пропустити зйомки, бо її самопочуття різко погіршилось. І все через нирки. На щастя, тепер з Регіною все гаразд.
"Народ, зробила УЗД нирок))) Все в нормі, Слава Богу!!! Велике дякую всім за підтримку!!! І як же все-таки допомагають добрі коменти з побажаннями швидкого одужання!!!", - підписала світлину ведуча.
Бажаємо більше не хворіти, Регіна!
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