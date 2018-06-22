На прошлой неделе в Кировоградской области подтвердили семь новых случаев кори: заболели шесть детей и один взрослый. Об этом сообщили в областном лабораторном центре, передает .

Три случая зафиксировали в Кропивницком, два – в Знаменке и по одному – в Бобринецком и Новомиргородском районах. Из семи новых случаев – четверо заболевших не были привиты против кори. Другие получили по одной дозе вакцины.

Сейчас продолжается эпидрасследование и проведение противоэпидемических мероприятий.

Всего с начала года в области зарегистрировали 224 случая кори, из них 64% - между взрослого населения.

Напомним, с 12 по 19 июня корью в Украине заболело 1401 человек, из них 841 ребенок.

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