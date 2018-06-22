Заместитель директора "Ельцин-центра" Людмила Телень заявила, что
зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев уже
много лет является советником президента РФ Владимира Путина на
общественных началах и его статус "не изменился". По словам
источников "Русской службы ВВС", публикация указа о назначении
Юмашева – следствие технической ошибки. Путин назначил Юмашева
своим советником 22 июня Фото: ЕРА "Владимир Путин своим
распоряжением назначил Юмашева Валентина Борисовича советником
президента Российской Федерации на общественных началах", –
сказано в распоряжении.Заместитель директора "Ельцин-центра"
Людмила Телень заявила, что Юмашев уже 18 лет является
советником президента на общественных началах и его статус "не
изменился". Ее слова цитирует Znak в своем Telegram.Это
подтвердили собеседники "Русской службы ВВС" в окружении Юмашева, а
также два источника, близких в администрации президента. По словам
двух источников, публикация указа – следствие технической
ошибки.С марта 1997-го по декабрь 1998 года Юмашев был
руководителем администрации президента России. Женат
на Татьяне Дьяченко – дочери первого президента
РФ Бориса Ельцина.Ельцин возглавил страну в 1991 году. Спустя
пять лет он был переизбран на второй срок. 31 декабря 1999 года он
объявил о своей отставке. Исполняющим обязанности был назначен
тогдашний председатель правительства Владимир Путин.
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