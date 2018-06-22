Заместитель директора "Ельцин-центра" Людмила Телень заявила, что зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев уже много лет является советником президента РФ Владимира Путина на общественных началах и его статус "не изменился". По словам источников "Русской службы ВВС", публикация указа о назначении Юмашева – следствие технической ошибки. Путин назначил Юмашева своим советником 22 июня Фото: ЕРА "Владимир Путин своим распоряжением назначил Юмашева Валентина Борисовича советником президента Российской Федерации на общественных началах", – сказано в распоряжении.Заместитель директора "Ельцин-центра" Людмила Телень заявила, что Юмашев уже 18 лет является советником президента на общественных началах и его статус "не изменился". Ее слова цитирует Znak в своем Telegram.Это подтвердили собеседники "Русской службы ВВС" в окружении Юмашева, а также два источника, близких в администрации президента. По словам двух источников, публикация указа – следствие технической ошибки.С марта 1997-го по декабрь 1998 года Юмашев был руководителем администрации президента России. Женат на Татьяне Дьяченко – дочери первого президента РФ Бориса Ельцина.Ельцин возглавил страну в 1991 году. Спустя пять лет он был переизбран на второй срок. 31 декабря 1999 года он объявил о своей отставке. Исполняющим обязанности был назначен тогдашний председатель правительства Владимир Путин. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки президента советником юмашева общественных лет Теги: мир