Министерство энергетики и угольной промышленности обещает решить вопрос погашения задолженности по зарплате шахтерам до конца года. Об этом заявил заявил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Анатолий Корзун во время часа вопросов к правительствув Верховной Раде.

По словам замминистра, предложение правительства относительно несения изменений в государственный бюджет должен поддержать бюджетный комитет Рады.

"В случае поддержки бюджетного комитета и парламента, этот вопрос будет решен, и задолженности до конца года шахтеры больше не будут", - отметил Корзун.

Он также сообщил, что на прошлой неделе премьер-министр Владимир Гройсман поручил Минфину и Минэнерго разработать дополнительные источники для увеличения объемов господдержки.

"О задолженности по зарплате перед шахтерами, то она не такая критическая, как была в прошлые периоды. Вместе с тем, на прошлой неделе было поручение премьер-министра Минфина и нашему министерству разработать дополнительные источники для увеличения объемов господдержки. Это для тех предприятий, которым не хватает собственной товарной продукции для выплаты 100% зарплаты", - рассказал замглавы Минэнергоугля.

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