Футболисты сборной России должны сдать допинг-тесты, "чтобы защитить доверие общественности к честности чемпионата мира", заявил глава Американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт. Внезапные улучшения спортивных результатов всегда должны быть тщательно исследованы, считают в США Фото: ЕРА Тайгарт заявил, что российские футболисты должны сдать допинг-тесты, "чтобы защитить доверие общественности к честности чемпионата мира". Он обратил внимание на то, что некоторые футболисты сборной России превосходят остальных игроков чемпионата по показателю преодоленной дистанции во время матчей."Международные правила предусматривают, что внезапные улучшения спортивных результатов всегда должны быть тщательно исследованы", – сказал он.Издание обратилось к ФИФА с просьбой предоставить информацию, сколько допинг-тестов во время ЧМ 2018 прошли футболисты сборной России, но организация эту информацию предоставить отказалась.Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в комментарии РБК заявил, что такое заявление связано с успехом команды на турнире."Огромное количество позитивных отзывов, в том числе и в американских СМИ. Это все их раздражает. Ни ФИФА, ни ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство. –) на это внимания не обратят", – сказал агентству Колосков.Колсоков напомнил, что по регламенту ФИФА после каждой игры минимум два человека из сборной сдают допинг-пробу. На стадии группового этапа сборная России провела два матча и оба выиграла. В первой игре турнира россияне обыграли Саудовскую Аравию (5:0), а во втором были сильнее Египта (3:1). Две победы гарантировали сборной России место в плей-офф турнира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сборной россии что футболисты фифа Теги: спорт