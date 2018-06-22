Популярная компания Lucasfilm приостановила работу над всеми спин-оффами по мотивам космической саги "Звездные войны". Вероятно, это связано с провалом в прокате ленты "Хан один. Звездные войны: Истории", передает The Guardian.

Известно, что команда создателей решила бросить все силы на девятый случай франшизы. Релиз нового фильма планируется на декабрь 2019 года. Режиссером картины выступит Джей Джей Абрамс, который также снял "Звездные войны: Пробуждение силы", который был тепло принят зрителями, и выступил продюсером предыдущего эпизода.

Будущий спин-офф, который планировала выпустить компания, должен был быть посвящен убийце Бобе Фетту. Также в планах студии был фильм про Оби-Вана Кеноби, однако теперь судьба этих фильмов под вопросом.

В то же время источники из Lucasfilm якобы заявили, что информация об остановке работы над фильмами не соответствует действительности. Официальной информации на этот счет пока нет.

Как сообщал svodka.net ранее, актрисе Келли Мэри Тран, снявшейся в киносаге "Звездные войны", пришлось удалить свою страницу в Instagram после атаки хейтеров .

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