В офисе телеканала "112 Украина" полностью отключилось
электричество, также был выведен из строя резервный генератор,
заявили на канале. "112 Украина": Технические службы телеканала
работают над оперативным решением возникших проблем Фото: 112.ua
Отмечается, что произошли "внешние помехи" – полное выключение
электричества и вывод из строя резервного генератора бизнес-центра,
в котором размещен офис телеканала."Технические службы телеканала
работают над оперативным решением возникших проблем и скорейшим
восстановлением вещания. После детального установления причин,
приведших к препятствованию работы телеканала, будет обнародовано
официальное сообщение", – сказано в заявлении.По данным
телеканала, 20 июня на заседании комитета Верховной Рады Украины по
вопросам свободы слова и информационной политики нардеп от
"Народного фронта" Сергей Высоцкий призывал к "физическому
уничтожению ряда украинских телеканалов из-за несогласия с их
информационной политикой".В настоящее прямой эфир телеканала "112
Украина" транслируется в YouTube.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира