В офисе телеканала "112 Украина" полностью отключилось электричество, также был выведен из строя резервный генератор, заявили на канале. "112 Украина": Технические службы телеканала работают над оперативным решением возникших проблем Фото: 112.ua Отмечается, что произошли "внешние помехи" – полное выключение электричества и вывод из строя резервного генератора бизнес-центра, в котором размещен офис телеканала."Технические службы телеканала работают над оперативным решением возникших проблем и скорейшим восстановлением вещания. После детального установления причин, приведших к препятствованию работы телеканала, будет обнародовано официальное сообщение", – сказано в заявлении.По данным телеканала, 20 июня на заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики нардеп от "Народного фронта" Сергей Высоцкий призывал к "физическому уничтожению ряда украинских телеканалов из-за несогласия с их информационной политикой".В настоящее прямой эфир телеканала "112 Украина" транслируется в YouTube. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки телеканала украина над работают службы Теги: политика