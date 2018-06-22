Скандальный блогер Лиза Богуцкая из Крыма объяснила, почему она никогда не сможет расстаться с надеждами на возвращение полуострова Украине и не простит президента Владимира Путина.

"Забыть о нем - значит отказаться от моих родителей, которые там похоронены. Забыть о Крыме - это вычеркнуть бОльшую часть моей жизни. Забыть о моих друзьях, которые там живут и ждут, когда же Украина вернет свою территорию? Мне противно до мозга костей слушать о том, что Берлинская стена тоже когда-то пала. Отвратительно жевать тему про то, что вот, когда Украина расцветет экономически, крымчане выстроятся в очередь. Капец, как гадко говорить об обмене Крыма на газ или сдаче его в аренду лет на 50", — написала Богуцкая на своей странице в , передает

По словам блогера, ее друга, который тоже покинул Крым в 2014 году и остался без только имущества, выселяют из общежития.

"Он в подвале у них просидел недели 2, пока его не обменяли. И это не на Донбассе было. В Крыму. В Севастополе. Он живет здесь, в , в общежитии. С женой. Вчера их пришли выселять. Сказали, что если нет денег снимать жилье, или купить, пусть возвращаются в Крым. Типа, "понаехали тут"..... Скотское отношение к переселенцам, которые сопротивлялись, как могли там, получило продолжение здесь. Я продала там 2/3 своего имущества, чтобы купить жилье здесь через 1,5 года после того, как уехала. Игорь не продал до сих пор, потому что живет надеждой, что вернется в свой дом. И что теперь?", — вопросила блогер.

"Вы просто не понимаете всей трагедии тех, кто, прожив в Крыму 50-60-70 лет, вынужден теперь скитаться. Четыре года в общаге. Кто-то из политиков, которые стремятся занять главный пост в стране об этом знает? Кто знает о том, сколько крымских татар выехало и ночами вспоминает рассказы своих родителей, бабушек, дедушек о том, как они ждали возвращения на Родину долгие годы? Кто знает о том, как они возвращались, целуя родную землю? Кто из нашего "высокого бомонда" знает, что такое вырвать с корнем крымскую скальную сосну и воткнуть ее в песок???", — отметила Богуцкая.

Блогер подчеркнула, что для нее президент всегда останется вором, подонком, мерзавцем и военным преступником.

"И каждый, кто с ним заигрывает- сразу становится с ним на одну ступень.

Без вариантов. И очень прошу вас. Не надо писать мантры о том, что никто не знает, как вернуть Крым. Просто никто не хочет его возвращать. Никто, кроме тех, для кого Крым - его дом", — резюмировала Богуцкая.















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