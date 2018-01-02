Российские пограничники не пустили в Крым гражданина Украины, который вез в своей машине лекарства, передает со ссылкой на РИА Новости.

"Медикамент поздно ночью через пункт пропуска "Джанкой" пытался провезти 44-летний гражданин Украины. Во время осмотра автомобиля Volkswagen, на котором он прибыл из Днепропетровска, пограничники и таможенники обнаружили 20 ампул препарата "Налбуфин"по 10 мг. Они находились в личных вещах иностранца. Данный препарат является опиоидным анальгетиком и по своей химической структуре близок к морфину. "Налбуфин" включен в список III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ", - отметили в ведомстве.

Мужчина объяснил, что вез лекарства по просьбе товарища, а о том, что они запрещены к перемещению через госграницу, последний не предупредил. "Налбуфин" изъят и передан в экспертно-криминалистический центр МВД по РК.

По результатам экспертизы будет решаться вопрос о привлечении украинца к ответственности.

Напомним, 14 декабря 2017, пограничники ФСБ РФ на админгранице с Крымом задержали двух украинцев. Один из задержанных - 32-летний гражданин Украины, который является фигурантом уголовного дела о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработки наркотических средств в крупном размере. Вторым оказался гражданин Украины 1961 года, разыскиваемый правоохранительными органами из Южно-Сахалинска по уголовному процессу в качестве обвиняемого за использование рабского труда, повлекшее тяжкие последствия.

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