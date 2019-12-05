Елена Зеркаль анонсировала свою отставку еще в августе.

Кабинет министров на вчерашнем заседании, 4 декабря, принял ряд кадровых решений, в частности уволил с должности заместителя министра иностранных дел Украины Елену Зеркаль. Об этом сообщается на Урядовом портале.

О намерении уйти из МИД Елена Зеркаль сообщила 14 августа. И добавила, что в будущем не планирует работать в посольстве, хочет сделать перерыв и считает, что и в Украине есть много задач.

28 ноября Зеркаль сообщила, что написала заявление на увольнение. Она занимала должность замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции с августа 2014 года. Также Зеркаль является агентом Украины в деле «Украина против РФ», которое рассматривают в Международном суде ООН.

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