Один из самых больших мифов России — это миф том, что Германия якобы вероломно напала на СССР (читай Россию) вероломно и без объявления войны.

Откуда же взялась эта ложь? Почему ее так активно развивали наши пропагандисты-агитаторы?

А все дело в том что российско-германская сотрудничество началось задолго до прихода к власти Гитлера!

11 августа 1922 года

Спустя только лишь четыре месяца после того, как российская делегация на конференции в Генуе внесла предложение о всеобщем сокращении вооружения. Ею же было заключено другое совершенно противоположное оглашенным намерениям соглашение: «О сотрудничестве Рейхсвера и РККА»!

В рамках этого договора, уже в 1924 году в Липецке была создана авиационная школа Рейхсвера, просуществовавшая почти десять лет. Официально она конечно же называлась 4-й эскадрильей авиационной части Красного Воздушного флота, но на самом деле стала альма-матер множества немецких летчиков. Блюмензаат, Гейнц, Макрацки, Фосс, Теецманн, Блюме, Рессинг и другие известные немецкие асы, учились именно в Липецке!

В 1926 году в Казани для подготовки немецких офицеров была открыта не менее засекреченная танковая школа «Кама».

Подготовленные в «Каме» офицеры стали кошмаром Европы, именно они стали залогом успешности танковых операции проводимых потом Германией.

Другими словами, уже в 20-е годы именно Россия стала страной благодаря самоотверженному труду которой на свет появилась самая грозная армия мира!

Именно благодаря Сталину были заложены основные вехи будущих наступательных сил Германии, ставших в 1939 году ужасом для Европы, а в 1941 году обрушившихся на СССР!

Идем дальше!

11 ноября 1938 года

В этот день была открыта новая эпоха сотрудничества между СССР и Германией. Между Руководителем НКВД СССР Лаврентием Берия и Рейхсфюрером СС Генрихом Мюллером было подписано: «Генеральное соглашение о сотрудничестве, взаимопомощи и совместной деятельности».

19 августа 1939 года

Россия подписала с Германией экономический договор о поставках немецких военных технологий в СССР в обмен на сырье.

23 августа 1939 года

В Москве было заключено очередное политическое соглашение: «О ненападении» более известный под именем пакт Молотова-Риббентропа, отдельным приложением к которому шел документ о разделе Европы. По этому договору, Сталин восстанавливал Россию в рамках границ Российской Империи (Третьего Рима) и получал:

Финляндию

Литву

Латвию

Эстонию

Половину Польши

румынскую Бессарабию

Именно после подписания этого документа обеими его подписаниями началась активная подготовка к войне.

1 сентября 1939 года

Согласно подписанному в Москве договору Германия нападает на Польшу с Запада. В то же время Сталин, неожиданно для Гитлера, свою часть соглашения не выполняет, и в войну не вступает! Гитлер в недоумении, если не сказать в замешательстве.

3 сентября 1939 года

Англия и Франция объявили войну Германии. Но военных действий на суше не начали, все боевые действия проходили на море, а потому война даже носила название «Странной».

Гитлер снова спрашивает Сталина — почему тот не вступает в войну. Сталин молчит. При этом он выигрывает не время, как думает Гитлер, и вовсе не собирается его руками разбить Польшу, нет. Сталин все это время торгуется с Западом, который не знает о тайном соглашении пакта Риббентропа-Молотова, на предмет вступления войну против Германии!

10 сентября 1939 года

Сталину становится известно, что Польша готовится заключить с Германией, которая так и не получила от России поддержки, мир. Молотов ставит в известность германское правительство о том, что заключение мира с Польшей недопустимо. На что 13 сентября 1939 года получает от министра иностранных дел Германии И.Риббентропа ответ, что этот вопрос никогда не ставился.

17 сентября 1939 года

Англии и Франции удалось уговорить Сталина вступить войну на их стороне! Получив от своих новых «союзников» первые поставки по программе Ленд-лиз, СССР нападает на Польшу с Востока, при этом войну Германии, не объявляя.

При этом, что очень важно, для оправдания нападения на Польшу используется следующий предлог:

«Польско-германская война выявила внутреннюю несостоятельность Польского государства. В течение 10 дней военных операций Польша потеряла все свои промышленные районы и культурные центры. Варшава как столица Польши не существует больше. Польское правительство распалось и не проявляет признаков жизни.. Это значит, что Польское государство и его правительство действительно перестали существовать. Тем самым прекратили свое действие договора, заключённые между СССР и Польшей…

Советское правительство не может также безразлично относиться к тому, чтобы единокровные украинцы и беларусы, проживающие на территории Польши, брошенные на произвол судьбы, остались беззащитными. Ввиду такой обстановки советское правительство отдало распоряжение Главному командованию Красной армии дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии».

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За считанные дни силы РККА без единого выстрела в сторону Германии занимают оговоренные в договоре территории Польши. И в результате:

Сталин — спаситель Европы остановивший продвижение коричневой чумы на Восток, получивший поддержку и признание Запада

Гитлер — изгой, кровавый тиран, получивший за набег на Польшу войну с ведущими странами мира и жесточайшие санкции!

Вопрос: Обиделся ли Гитлер на Сталина после такого поворота событий? Затаил ли злобу? Догадался ли, какую роль (мальчика для битья) ему отвел Сталин в своей пьесе?

6 октября 1939 года

Территория Польша полностью оккупирована и разделена союзниками: Германией и Россией.

Гитлер, осознав в какую халепу он встрял, пытается заключить мирное соглашение с Великобританией и Францией, но… Под нажимом своего нового «союзника» России, Британия и Францию отказывают дискредитировавшему себя Гитлеру.

30 ноября 1939 года

Сталин на Финляндию. Неожиданно ожесточенное сопротивление маленькой Финляндии остановило победное продвижение России на Запад. Сталин застрял, но благодаря своим «союзникам» ему удалось добиться прекращения поддержки Финляндии. Именно потому 13 марта 1940 года Финляндия, лишенная поддержки капитулировала, так как ей просто было нечем удерживать в десятки раз превосходящие силы противника…

11 февраля 1940 года

Было подписано дополнительное экономическое соглашение между Германией и Россией о увеличении поставок столь необходимого нацистам сырья. Можно сказать, что Германия стала получать от России поддержку по программе Ленд Лиз.

10 мая 1940 года

Германия нападает на Францию, Бельгию, Нидерланды и Люксембург. Великобритания оккупирует Гренландию, Исландию и Фаррерские острова, ранее принадлежащие Дании.

10 июня 1940 года

В войну вступает Италия, и тут же нападает на Францию, объявляя войну Великобритании и Франции.

Июнь 1940 года

Сталин согласно подписанному в Москве пакту, продолжает восстанавливать Российскую Империю в границах, для чего оккупирует: Литву, Латвию и Эстонию. А чуть позже часть Румынии, Бессарабию.

22 июня 1940 года

Франция капитулировала и была поделена между Германией и Италией.

Франция действительно становится коллаборационистом Германии и многие ее добровольцы вливаются в ряды армии Третьего рейха.

19 июля 1940 года

Гитлер в очередной раз предлагает Британии заключить мирный договор и прекратить войну. Правительство Великобритании вновь отказывает Гитлеру.

Германия начинает воздушную кампанию против Великобритании.

А вот теперь о зверствах фашистов:

Согласно 17-ой директивы воздушной кампании против Великобритании, Люфтваффе строго настрого воспрещалось бомбить жилые кварталы! Было приказано уничтожать только военно-воздушные или военно-промышленные объекты. Бомбардировки разрешались только по прямому приказу фюрера!

После первых бомбардировок Великобритании, последняя ответила бомбардировками Берлина, при этом цели британские летчики не выбирали.

Август 1940 года

Второй большой скандал в среде тайных союзников. Неожиданно для Германии Россия прервала поставки сырья. Проблема была в Румынии. Германия вела активную деятельность по вовлечению страны в союзники, что дало бы ей доступ к румынской нефти, что никак в планы Сталина не входило.

В конце концов поставки все же были возобновлены, и причиной послужило:

вступление в войну США в войну в виде Ленд Лиза, что одновременно усиливало давление на Германию, но и подкрепляло и сам Союз, так как поставки велись и в СССР и в Великобританию

чем дольше Германия продолжала войну на Западе тем больше она уничтожит будущих противников России, и тем проще Сталину будет захватить их

Октябрь 1940 года

Гитлер предложил СССР стать 4-ой державой Оси, и начал переговоры по этому вопросу.

Переговорам не удалось увенчаться успехом из-за чрезмерных территориальных претензий Сталина! Тот требовал «вернуть» России Константинополь , а также передать часть Болгарии и Турции.

Именно после этих переговоров Германия осознав, что со Сталином договаривать напрасно, начали подготовку к войне, в то время как СССР эту подготовку вел еще с 1939 года.

План войны СССР с Германией был утвержден 14 октября 1940 года и его дальнейшее уточнение в документах от 11 марта и 15 мая 1941 годах ничего, по сути, не меняло.

Планы Гитлера по нападению на СССР были изложены в плане «Барбаросса», подписанном 18 декабря 1940 года.

Декабрь 1940 года

США начали программу Ленд Лиза по поставкам оружия, техники, технологий, топлива и продовольствия Великобритании и России.

Весна 1941 года

На западной границе СССР скоплено огромное количество войск РККА и Вермахта. При этом обе стороны наращивают свои силы, но линию обороны никто не строит!

Если план Барбаросса предусматривает наступление, то скажите, какие цели и задачи у Красной Армии если она к обороне не готовится?

А все дело в том, что уже в середине мая 1941 года у РККА был на руках уже пятый по счету вариант наступательной операции: «Соображений по плану стратегического развертывания». На приложенной к текстовому документу карте рукой первого заместителя начальника Оперативного управления Генштаба — Василевского даже отчетливо проставлена дата «15.5.41», что указывало на дату начала наступления.

Первый план, что примечательно, командиры получили во время «сырьевого кризиса» августа 1940 года.

21 июня 1941 года

Поздно ночью 21 июня 1941 года, посла СССР в Германии Деканозова вызвали к министру иностранных дел Германии Риббентропу, переводчик которого, Эрик Зоммер, и стал человеком, устами которого Германия объявила войну СССР.

Риббентроп принял Деканозова и Бережкова перед письменным столом в кабинете Бисмарка. Деканозов сначала попытался передать срочное сообщение из Кремля, но Риббентроп прервал его и подал знак начальнику своей канцелярии Шмидту. Тот начал читать вслух меморандум германского правительства с бесконечным перечислением пограничных инцидентов, перелетов пограничных зон и так далее.

В исторической литературе можно встретить мнение, что Риббентроп, перед тем, как вызвать к себе Деканозова, основательно «принял для храбрости». Но Эрик Зоммер опровергает эти утверждения : «Это полная нелепость. Риббентроп просто волновался, но держал себя в руках. Деканозов слушал чтение меморандума молча. Я вместе с моим непосредственным начальником, доктором Штраком, наблюдал, как краснеет лицо Деканозова и нервно сжимаются его кулаки. Единственное, что сказал Деканозов — «Я очень сожалею». Затем он и его переводчик направились к выходу».

22 июня 1941 года

22 июня 1941 года Молотов выступая по радио сказал: Германия объявила нам войну. Во всех следующих выступлениях по радио, включая Сталина, говорилось, что Германия напала без объявления войны.

22 июня 1941 года у сотен тысяч офицеров и командиров Красной армии не было карт для обороны территории СССР. Зато у каждого из них была один экземпляров карты территории, но не СССР, а Германии, Польши, Румынии, на которые планировал напасть «мирный» Сталин.

Подводя итоги:

Сталин сам лично взрастил Гитлера и стал той самой сырьевой базой для всех его побед. Сталин обманул Гитлера, подставив его с польской авантюрой, из которой он вышел спасителем Европы, в то время как Гитлер стал ее кошмаром. Документы об объявлении войны, причинах объявлении войны, претензии Германии к СССР были переданы немецким послом Молотову до начала боевых действий. Дубликаты документов были также переданы в советское посольство в Берлине до начала боевых действий. Если бы Гитлер не напал бы на Сталина, вполне вероятно сегодня бы весь мир был одним большим Советским Союзом, так сказать, сбылись бы чаяния и надежды адептов «Третьего Рима»…

Так что, если кто-то вам будет говорить, что 22 июня — это день вероломного нападения Германии на Россию, то вы ему не очень сильно верьте.

22 июня 1941 года — это день ссоры людоедов не поделивших Европу.

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