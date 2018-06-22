Из-за засухи режим чрезвычайной ситуации действует в шести регионах оккупированного Крыма, сообщает "Крыминформ". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Крым страдает от засухи Фото: ЕРА В "ведомстве", подчеркнули, что теперь режим ЧС действует в шести регионах Крыма. 4 июня на портале "правительства" полуострова сообщили, что из-за засухи режим чрезвычайной ситуации ввели в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах полуострова.Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира."Радіо Свобода" отмечает, что до аннексии Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После 2014 года поставки воды на полуостров прекратили. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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