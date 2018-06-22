Незаконные вооруженные формирования в течение мая-июня этого года обстреляли, кроме позиций Объединенных сил, еще 22 населенных пункта. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время представления нового председателя Донецкой областной администрации Александра Куця в Донецкой области, передает

“К сожалению, обстрелам подвергаются не только позиции Объединенных сил, но и населенные пункты. 22 населенных пункта только за май и неполный июнь были обстреляны российско-террористическими войсками. У нас есть жертвы между гражданского населения”, — рассказал он.

Как сообщал в течение 2018 года на Донбассе погибли двое и получили ранения 10 детей.

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