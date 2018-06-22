В этом году на Донбассе в результате боевых действий было убито 29 гражданских лиц, еще 111 получили ранения. Об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает корреспондент

“В этом году 29 гражданских убиты, 111 ранены — потому что стороны не отвели вооружение, не развели силы и средства, не провели разминирование, не позволили СММ верифицировать выполнения договоренностей”, — заявил он.

По словам Хуга, стороны продолжают вмешиваться в работу миссии, потому что хотят помешать устанавливать факты.

“Мир требует прекращения огня; для прекращения огня необходим отвод вооружения, разведение сил и средств и разминирования; отвод вооружения, разведение сил и средств и разминирование потребует верификации; для верификации необходимо, чтобы у СММ был безопасный и беспрепятственный доступ”, — отметил первый заместитель председателя СММ.

Как сообщал боевики в мае-июне обстреляли на Донбассе 22 населенных пункта.

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