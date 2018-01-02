Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский серьезно озадачил своих поклонников. Знаменитый футболист принял неожиданное решение расстаться с холостяцкой жизнью.

32-летний нападающий брестского «Динамо», который проводит отпуск в Алтайском крае, опубликовал фотографию в Instagram с помолвочным кольцом, тем самым повергнув в шок болельщиков. Многие не могут поверить в то, что Милевский женится.

«Фантастика!»; «Ого, поздравляю»; «Вот это поворот! Счастья вам!; «Да ну нафиг, я не верю»; «Мне кажется, что это либо сестра Ксюша замуж вышла, либо кто-то из друзей. Ну не Тема»; «В смысле? Ты чего, брат?»; «Ты че, перепил на НГ?» — пишут удивленные подписчики Милевского.

Стоит отметить, что агент футболиста Александр Панков поздравил своего подопечного, а сам Артем на комментарий одного из пользователей «Как говорил Станиславский — «Не верю!!!» ответил: «А зря».

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