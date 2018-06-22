Беглый президент Украины Виктор Янукович в 2014 году просил своих охранников отправить письмо с просьбой к РФ предоставить военную помощь.

Об этом заявил экс-охранник Януковича Сергей Бернацкий во время допроса на заседании Оболонского райсуда, передает .

«Виктор Янукович говорил, что не будет обращаться за военной помощью к России. После этого он распорядился, чтобы его не беспокоили и он мог поработать. Потом я узнал, что он работал над обращением к президенту РФ. В письме было страниц 6, кажется», ― рассказал Бернацкий.

Напомним, что в январе 2018 следователи официально получили копию письма Виктора Януковича к Владимиру Путину с просьбой ввести войска

Также на заседании суда Бернацкий отметил, что собственноручно перепечатывал текст с рукописи, но потом в него еще вносили правки. Отправлял обращение другой охранник беглеца ― Владимир Павленко.

Кроме того, Бернацкий дал показания о покушении на убийство Януковича. Он заявил, что это должно было произойти в Харькове на съезде депутатов. Также прежний охранник утверждает, что Виктор Янукович вел переговоры с тогдашним лидером «Правого сектора» Дмитрием Ярошем.

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