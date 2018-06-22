Из личной позиции президента Владимира Путина "проистекают многие политически ошибочные решения, принимаемые в отношении Украины".

Такое мнение высказал руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН, главный редактор журнала "Современная Европа", в прошлом товарищ и советник экс-президента Советского Союза Михаила Горбачева Виктор Мироненко, передает со ссылкой на .

"Насколько я могу судить по высказываниям и решениям Владимира Путина, он считает русских и украинцев одним народом, а украинское государство историческим недоразумением", - заметил политик.

Он признал: "Таких людей в России много".

"Если бы это было только личным мнением российского гражданина Путина, то большой проблемы в этом не было бы. Но, поскольку гражданин Путин является главой российского государства, эта его личная проблема становится политической", - констатировал Виктор Мироненко.

"Я считаю, что именно из этой личной позиции российского президента проистекают многие политически ошибочные, с моей точки зрения, решения, принимаемые в отношении Украины", - сказал он.

Политик предупредил о возможных "неутешительных" последствиях подобного отношения к соседнему государству.

"Если российская политика в отношении Украины будет продолжать строиться на этих представлениях о существующих в Восточной Европе реалиях, можно с уверенностью сказать, что, как минимум, модернизация и социально-экономическое развитие России (и Украины) будут искусственно заторможены, а как максимум, мы можем получить в Восточной Европе вооруженный конфликт высокой интенсивности и европейского, если не глобального, масштаба".

В этом контексте Виктор Мироненко добавил: "Сейчас, в том числе и из переназначения Владислава Суркова, складывается ощущение, что российское руководство ничего не намерено предпринимать до предстоящих в следующем году президентских выборов в Украине. В расчете на то, что Украина рухнет под тяжестью социально-экономических проблем или будет избран более сговорчивый президент Украины".

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