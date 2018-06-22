Регулярное потребление кофе оказывает положительное воздействие на митохондрии и способствует защите клеток сердечно-сосудистой системы от повреждений. К такому выводу пришли ученые из Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне, пишет Business Insider.

Специалисты отмечают, что оптимальная дневная доза выпитого кофе должна составлять четыре чашки, ведь именно в таком количестве данного напитка содержится достаточное количество кофеина.

Также установлено, что кофеин улучшает эндотелиальных клеток, выстилающих внутреннюю поверхность сосудов. При этом ключевую роль на это оказывает белок, называемый p27, участвующий в подавлении клеточного цикла. Белок p27 защищает клетки сердечных мышц от гибели и вызывает превращение фибробластов (клеток соединительной ткани) в клетки, содержащие сократительные волокна.

Стоит отметить, что опыты ученые проводили на старых страдающих ожирением грызунах.

Как сообщал svodka.net, и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила, что Европейское ведомство по безопасности пищевых продуктов рекомендует потреблять не больше 400 мг кофеина в день и не превосходить дозу 200 мг за один раз.

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