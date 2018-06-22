|У председателя Конституционного суда Литвы в центре Киева украли кошелек
|22.06.2018 14:42
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У председателя Конституционного суда Литвы в магазине в центре Киева неизвестные украли кошелек. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины.
"Да, был такой случай. Вчера около 18.00 в полицию обратился
гражданин Литвы с заявлением, что у него в магазине на улице
Гончара неизвестные украли кошелек. Открыто уголовное производство
по ст.185 (кража)", - сказали в полиции.
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