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Харьковский активист Маринин потребовал от СБУ проверить бизнесмена Фукса
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22.06.2018 14:46
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Экс-депутат Харьковского горсовета и активист Дмитрий Маринин
заявил, что российский бизнесмен Павел Фукс мог приехать в Украину,
чтобы помочь городскому голове Геннадию Кернесу сохранить контроль
над Харьковом. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
| Дмитрий Маринин: Я не исключаю, что друг Паша приехал
помочь своему другу Геше в дестабилизации ситуации в нашем регионе
Скриншот: АТН Харьков / YouTube Он считает, что Фукс мог приехать в
Харьков, чтобы помочь городскому голове Геннадию Кернесу сохранить
контроль над городом."Я не исключаю, что друг Паша приехал помочь
своему другу Геше в дестабилизации ситуации в нашем регионе с целью
сохранения контроля над Харьковом. А на что они могут еще пойти,
кроме последней провокации в горсовете, можно только догадываться.
Уверен, что необходима проверка его деятельности в Украине и
проверка его связей с ФСБ России, – заявил Маринин. –
Очень надеюсь, что глава СБУ Украины Грицак примет во внимание
требование общественности и даст соответствующие
распоряжения".ВИДЕОВидео: АТН Харьков /
YouTube Утром 20 июня в Харьковский горсовет пришли активисты,
которые протестовали против застройки участка около стадиона
"Металлист". У них возникла перепалка с охраной, в ходе
которой был распылен газ, в помещении подожгли дымовые
шашки. Сотрудники Госслужбы по ЧС эвакуировали людей из здания.
Также активисты бросили в мусорный бак заместителя мэра
города Геннадия Кернеса Андрея Руденко. После инцидента
были госпитализированы две сотрудницы Харьковского
городского совета, вчера – еще две. Полиция открыла
уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство)
Уголовного кодекса Украины. Мэр Харькова Геннадий Кернес
считает, что столкновения в горсовете Харькова полиция должна
квалифицировать как "попытку захвата государственного здания".
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