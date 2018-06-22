Экс-депутат Харьковского горсовета и активист Дмитрий Маринин заявил, что российский бизнесмен Павел Фукс мог приехать в Украину, чтобы помочь городскому голове Геннадию Кернесу сохранить контроль над Харьковом. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Дмитрий Маринин: Я не исключаю, что друг Паша приехал помочь своему другу Геше в дестабилизации ситуации в нашем регионе Скриншот: АТН Харьков / YouTube Он считает, что Фукс мог приехать в Харьков, чтобы помочь городскому голове Геннадию Кернесу сохранить контроль над городом."Я не исключаю, что друг Паша приехал помочь своему другу Геше в дестабилизации ситуации в нашем регионе с целью сохранения контроля над Харьковом. А на что они могут еще пойти, кроме последней провокации в горсовете, можно только догадываться. Уверен, что необходима проверка его деятельности в Украине и проверка его связей с ФСБ России, – заявил Маринин. – Очень надеюсь, что глава СБУ Украины Грицак примет во внимание требование общественности и даст соответствующие распоряжения".ВИДЕО Видео: АТН Харьков / YouTube Утром 20 июня в Харьковский горсовет пришли активисты, которые протестовали против застройки участка около стадиона "Металлист". У них возникла перепалка с охраной, в ходе которой был распылен газ, в помещении подожгли дымовые шашки. Сотрудники Госслужбы по ЧС эвакуировали людей из здания. Также активисты бросили в мусорный бак заместителя мэра города Геннадия Кернеса Андрея Руденко. После инцидента были госпитализированы две сотрудницы Харьковского городского совета, вчера – еще две. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Мэр Харькова Геннадий Кернес считает, что столкновения в горсовете Харькова полиция должна квалифицировать как "попытку захвата государственного здания". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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