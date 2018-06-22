В Ярмолинецком районе Хмельницкой области зарегистрировали вспышку кишечной инфекции. Больные связывают свое заболевание с употреблением блюд во время поминальных обедов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Госпродпотребслужбы в Хмельницкой области, передает .

"В Ярмолинецком районе Хмельницкой области зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции между лиц, связывают свое заболевание с употреблением блюд на поминальных обедах 19.06.2018 года, заказанных в кафе-баре, который расположен пгт Ярмолинцы", - говорится в сообщении.

Отмечено, что к возникновению вспышки привело нарушение законодательства в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения и в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов. В ходе расследования было установлено, что субъект хозяйствования осуществлял реализацию пищевых продуктов без сопроводительных документов, а также данное учреждение работало без соответствующих разрешительных документов, чем нарушил статьи ЗУ "Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов".

По факту возникновения вспышки в правоохранительные органы направлены материалы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ "Хмельницкий областной лабораторный центр МЗ Украины", зарегистрировано уже 35 больных.

"По состоянию на девять часов 22 июня 2018 года зарегистрировано 35 больных (все взрослые) острыми кишечными инфекциями между жителей Хмельницкой области, которые принимали участие в поминальных обедах, которые состоялись 19 июня 2018 года в пгт Ярмолинцы и с. Новое Село Ярмолинецкого района", - отметили в областном лабораторном центре.

Отмечено, что между 35 заболевших двое лечатся амбулаторно, а остальные находятся в стационарах области: 21 человек в Ярмолинецкой центральной районной больнице, 11 – в Хмельницкой городской инфекционной больнице, еще один находится в Виньковецкой центральной районной больнице.

В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий. В домашних очагах заболевших острой кишечной инфекцией провели заключительную дезинфекцию.

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