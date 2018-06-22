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Прокурор Юлия Малашич, представляющая сторону обвинения в деле о
пытках во время Майдана, отметила, что адвокаты фигуранта убийства
журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина регулярно срывают
судебный процесс и не являются на заседания. Следующее заседание
Дарницкого райсуда Киева, где рассматривают дело о пытках на
Майдане, фигурантом которого является Крысин, назначено на 25 июня
Фото: Наталия Двали / Gordonua.com Причина переноса –
ходатайство одного из трех адвокатов Крысина, Игоря Василенко, об
отводе судьи Любови Леонтюк, рассматривающей дело.На заседании 8
июня адвокат Крысина Татьяна Гнатюк также заявила отвод судье и
подала ходатайство, чтобы дело рассматривалось не в Дарницком, а в
Шевченковском суде Киева, где в конце прошлого года Крысину вынесли
условный приговор в деле об убийстве журналиста Веремия. Тогда
обвинительный акт не зачитали.19 июня адвокат Крысина заявил отвод
прокурору, а сам фигурант дела сообщил, что плохо себя чувствует и
отказался дальше участвовать в судебном заседании, в которое
включился по видеосвязи из Лукьяновского СИЗО. Обвинительный акт
также не был зачитан.На заседании 22 июня в своей речи адвокат
Василенко подчеркнул, что 24 мая, когда Крысину продлили меру
пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней, никто из трех
защитников не был на заседании. "То есть, мой подзащитный был лишен
возможности своей защиты и общения со своими адвокатами", –
заявил Василенко.Прокурор Юлия Малашич, представляющая сторону
обвинения, отметила, что адвокаты Крысина регулярно срывали
судебный процесс и не являлись на заседания, и именно следовательно
суду пришлось один раз предоставить Крысину бесплатного
государственного адвоката, чтобы определить меру пресечения.Кроме
того, по словам Малашич, очередная попытка адвокатов Крысина
сменить судью в процессе свидетельствует о том, что защита
злоупотребляет своими правами и делает все, чтобы не был зачитан
обвинительный акт."Честно говоря, я готовилась, что сторона защиты
заявит отвод прокурору, секретарю судебного заседания, еще кому-то.
Но не думала, что им хватит фантазии лишь на то, чтобы опять
заявить отвод судье. Хочу сказать адвокатам Крысина: чтобы
реализовать свои права, надо, как минимум, приходить на судебные
заседания", – заявила прокурор.Судья Любовь Леонтюк напомнила
адвокату Василенко, что он до сих пор не предоставил суду
документы, подтверждающую уважительную причину его неявки на
прошлые заседания. В итоге судья обязал адвоката Крысина прибыть на
следующее заседание и предоставить все неоходимые документы. "В
случае вашей неявки и не предоставления подтверждающих документов,
это будет рассмотрено как неуважение суду и... сообщено
дисциплинарной комиссии адвокатуры", – обратилась Леонтюк к
адвокату Василенко.Следующее заседание Дарницкого райсуда назначено
на 25 июня 2018 года в 13.00.13 июня Апелляционный суд
Киева сменил условный срок для Крысина за убийство
Веремия на пять лет лишения свободы.Дело о пытках во время Майдана
и противодействии мирным собраниям рассматривает Дарницкий суд. В
рамках этого процесса 29 марта 2018 года Крысину избрали меру
пресечения в виде содержания под стражей, 24 мая
ее продлили еще на 60 суток – до 20 июля включительно.
Потерпевшими по этому делу признаны три
человека: видеооператор Владислав Иваненко, а также мать
журналиста Вячеслава Веремия Екатерина Веремий и его жена Светлана
Кирилаш.Дело включает в себя три эпизода.Первый случай
касается событий 21 января 2014 года, когда видеооператора Иваненко
похитили на станции метро "Петровка" (сейчас "Почайна") в Киеве
после столкновения между титушками и Автомайданом. Видеооператора
отвезли в палаточный лагерь титушек возле метро "Бориспольская" и
пытали. Когда выяснилось, что Иваненко к Автомайдану отношения не
имеет, его отпустили.Крысину в данном эпизоде инкриминируют помощь
в похищении и пытках Иваненко, так как он предоставил для этого
свою группу титушек и обещал им вознаграждение. Чемесу
инкриминируют то же самое, так как он охранял потерпевшего и
координировал по телефону свои действия с Крысиным, который, по
данным следствия, с 10-го по 22 января 2014 года отдыхал на
Мальдивах.Второй случай касается нападения титушек на баррикады
активистов на улице Прорезная в Киеве 18 февраля 2014 года с
использованием самодельных взрывных устройств. По этому эпизоду
Чемесу и Крысину инкриминируют хулиганство и незаконное
препятствование проведению митинга.Третий случай
касается убийства журналиста Вячеслава Веремия в
ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева. В этом эпизоде
обвиняемым является только Чемес. Именно он, согласно данным
следствия, сбил с ног Веремия и держал его, пока другие титушки во
главе с Крысиным избивали журналиста. В этом эпизоде потерпевшими
признаны мать убитого Екатерина Веремий и его вдова Кирилаш.
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