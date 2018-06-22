Прокурор Юлия Малашич, представляющая сторону обвинения в деле о пытках во время Майдана, отметила, что адвокаты фигуранта убийства журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина регулярно срывают судебный процесс и не являются на заседания. Следующее заседание Дарницкого райсуда Киева, где рассматривают дело о пытках на Майдане, фигурантом которого является Крысин, назначено на 25 июня Фото: Наталия Двали / Gordonua.com Причина переноса – ходатайство одного из трех адвокатов Крысина, Игоря Василенко, об отводе судьи Любови Леонтюк, рассматривающей дело.На заседании 8 июня адвокат Крысина Татьяна Гнатюк также заявила отвод судье и подала ходатайство, чтобы дело рассматривалось не в Дарницком, а в Шевченковском суде Киева, где в конце прошлого года Крысину вынесли условный приговор в деле об убийстве журналиста Веремия. Тогда обвинительный акт не зачитали.19 июня адвокат Крысина заявил отвод прокурору, а сам фигурант дела сообщил, что плохо себя чувствует и отказался дальше участвовать в судебном заседании, в которое включился по видеосвязи из Лукьяновского СИЗО. Обвинительный акт также не был зачитан.На заседании 22 июня в своей речи адвокат Василенко подчеркнул, что 24 мая, когда Крысину продлили меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней, никто из трех защитников не был на заседании. "То есть, мой подзащитный был лишен возможности своей защиты и общения со своими адвокатами", – заявил Василенко.Прокурор Юлия Малашич, представляющая сторону обвинения, отметила, что адвокаты Крысина регулярно срывали судебный процесс и не являлись на заседания, и именно следовательно суду пришлось один раз предоставить Крысину бесплатного государственного адвоката, чтобы определить меру пресечения.Кроме того, по словам Малашич, очередная попытка адвокатов Крысина сменить судью в процессе свидетельствует о том, что защита злоупотребляет своими правами и делает все, чтобы не был зачитан обвинительный акт."Честно говоря, я готовилась, что сторона защиты заявит отвод прокурору, секретарю судебного заседания, еще кому-то. Но не думала, что им хватит фантазии лишь на то, чтобы опять заявить отвод судье. Хочу сказать адвокатам Крысина: чтобы реализовать свои права, надо, как минимум, приходить на судебные заседания", – заявила прокурор.Судья Любовь Леонтюк напомнила адвокату Василенко, что он до сих пор не предоставил суду документы, подтверждающую уважительную причину его неявки на прошлые заседания. В итоге судья обязал адвоката Крысина прибыть на следующее заседание и предоставить все неоходимые документы. "В случае вашей неявки и не предоставления подтверждающих документов, это будет рассмотрено как неуважение суду и... сообщено дисциплинарной комиссии адвокатуры", – обратилась Леонтюк к адвокату Василенко.Следующее заседание Дарницкого райсуда назначено на 25 июня 2018 года в 13.00.13 июня Апелляционный суд Киева сменил условный срок для Крысина за убийство Веремия на пять лет лишения свободы.Дело о пытках во время Майдана и противодействии мирным собраниям рассматривает Дарницкий суд. В рамках этого процесса 29 марта 2018 года Крысину избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, 24 мая ее продлили еще на 60 суток – до 20 июля включительно. Потерпевшими по этому делу признаны три человека: видеооператор Владислав Иваненко, а также мать журналиста Вячеслава Веремия Екатерина Веремий и его жена Светлана Кирилаш.Дело включает в себя три эпизода.Первый случай касается событий 21 января 2014 года, когда видеооператора Иваненко похитили на станции метро "Петровка" (сейчас "Почайна") в Киеве после столкновения между титушками и Автомайданом. Видеооператора отвезли в палаточный лагерь титушек возле метро "Бориспольская" и пытали. Когда выяснилось, что Иваненко к Автомайдану отношения не имеет, его отпустили.Крысину в данном эпизоде инкриминируют помощь в похищении и пытках Иваненко, так как он предоставил для этого свою группу титушек и обещал им вознаграждение. Чемесу инкриминируют то же самое, так как он охранял потерпевшего и координировал по телефону свои действия с Крысиным, который, по данным следствия, с 10-го по 22 января 2014 года отдыхал на Мальдивах.Второй случай касается нападения титушек на баррикады активистов на улице Прорезная в Киеве 18 февраля 2014 года с использованием самодельных взрывных устройств. По этому эпизоду Чемесу и Крысину инкриминируют хулиганство и незаконное препятствование проведению митинга.Третий случай касается убийства журналиста Вячеслава Веремия в ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева. В этом эпизоде обвиняемым является только Чемес. Именно он, согласно данным следствия, сбил с ног Веремия и держал его, пока другие титушки во главе с Крысиным избивали журналиста. В этом эпизоде потерпевшими признаны мать убитого Екатерина Веремий и его вдова Кирилаш. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что крысина веремия его журналиста Теги: политика