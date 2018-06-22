|Парубий подписал закон о создании Антикоррупционного суда и передал его Порошенко
|22.06.2018 14:57
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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал Закон Украины "Об образовании Высшего антикоррупционного суда". Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает
"Только подписал Закон Украины №8497 "Об образовании Высшего
антикоррупционного суда". Этим законом мы дали старт формированию
Антикоррупционного суда и я верю, что еще до конца этого года он
заработает", - говорится в сообщении Парубия.