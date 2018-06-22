Ааа, капец, как у меня бомбит от этого эффективного менеджера.

«Это была история полной сдачи Донбасса. За сдачу Донбасса обязательно должна наступить ответственность, однако при нынешней власти этого не случится. Донбасс можно вернуть через год после смены власти в стране», — Тарута в интервью изданию ЛІГА 21.06.2018.

И это говорит человек, не отдавший весной 2014 года приказ на зачистку административных зданий Донецка. бывший губернатор, который в ночь запланированного штурма лег спать и «ждал, что кто-то другой отдаст приказ».

На тот момент в Донецк перебросили свыше 500 силовиков, между которых были спецназовцы и контрразведка. Но Тарута решил, что лучше погудеть и поотжиматься на камеру с ОБСЕшником.

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А вот вам цитата эффективного менеджера за 29.10.2014:

«Донецкий аэропорт следует отдать террористам. Зачем он нужен, если там уничтожена вся инфраструктура и он негоден для каких-либо полетов»

Тарута, как минимум, в одном ошибается. Он обязательно понесет наказание за откровенный слив региона и договоренности с россиянами, которые чувствовали себя как хозяева на одном из этажей здания ДонОГА.

Тополиный пух, Тарута — петух.

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