Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что Украина выполнит все рекомендации Венецианской комиссии относительно закона "Об образовании". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сийято: Мы сегодня сделали первые шаги, впереди много работы Фото: EPA "Мы сегодня сделали первые шаги, впереди много работы… Мы старались не обсуждать, как закон сделает более эффективным изучение украинского языка. Мы лишь просим, чтобы это не мешало интересам венгроязычного меньшинства. Это – наша единственная просьба", – сказал он.Издание отмечает, что Сийярто не стал требовать отмены или приостановления действия ст. 7 закона "Об образовании", хотя до сих пор это было ключевым требованием Венгрии. Теперь страна настаивает только на выполнении двух ключевых пунктов рекомендаций Венецианской комиссии."Министр [образования Украины Лилия Гриневич] заявила, что Украина уважает и выполнит все рекомендации Венецианской комиссии. Мы надеемся, что на основании этого украинский парламент наконец принял закон о продлении переходного периода [внедрения языковой нормы]. Также мы ожидаем выполнения рекомендации, что частные школы не должны подпадать под требования этого закона", – пояснил Сийярто.5 сентября 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон "Об образовании", который расширил использование украинского языка в обучении. После этого отношения Украины и Венгрии ухудшились, так как последняя выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине.Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что будет блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО, пока Киев не внесет изменения в документ.Инициативу направили на экспертизу в Венецианскую комиссию, которая сформулировала выводы 8 декабря. Киеву предложили внести изменения в 7-ю статью – относительно недискриминации обучения на негосударственных языках, не являющихся официальными в Европейском союзе. В том числе речь шла о преподавании в средней школе на русском языке. Комиссия не стала настаивать на изменении статьи закона, но рекомендовала Украине принять меры по недопущению дискриминации языков национальных меньшинств.В Евросоюзе заявили, что Киев должен учесть рекомендации Венецианской комиссии.14 февраля 2018 года Кабмин направил в Верховную Раду законопроект, в котором предложил продлить переходный период внедрения языковой статьи закона "Об образовании" до 2023 года.Сегодня в Закарпатье состоялась первая встреча на уровне министров Украины и Венгрии, с тех пор как Украина приняла закон об образовании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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