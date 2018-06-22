Министерство иностранных дел Венгрии решило не требовать от Украины безусловного отказа от ныне действующей языковой нормы закона об образовании. Такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, пишет Европейская правда .

Глава венгерского внешнеполитического ведомства после завершения первого раунда украино-венгерских консультаций рассказал о прогрессе в переговорах относительно языка образования.

"Мы сегодня сделали первые шаги, впереди много работы", - подчеркнул он. "Мы старались не обсуждать, как закон сделает более эффективным изучение украинского языка. Мы лишь просим, чтобы это не мешало интересам венгроязычного меньшинства. Это - наша единственная просьба", - сообщил Сийярто.

Стоит отметить, что венгерский министр не стал требовать отмены или приостановления действия ст.7 закона Об образовании, хотя до сих пор это было ключевым требованием Венгрии. Теперь Будапешт настаивает только на выполнении двух ключевых пунктов рекомендации Венецианской комиссии.

Как сообщал svodka.net ранее, В енгрия будет вновь поддерживать Украину в том случае, если Киев предоставит гарантии, что закон об образовании не вступит в силу до 2023 года и в него внесут изменения.

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