Сложную взаимосвязь между нашей кжей и внутренними органами доказали учёные из Национальной службы здравоохранения Британии в Глазго, как передает со ссылкой на .

Как пример послужил случай 31-летней женщины из Шотландии, жаловавшейся на сильные боли в колене после сеанса нанесения татуировки.

Изучив все ее медицинские данные, учёные выяснили, что после пересадки лёгких и длительного приёма антибиотиков иммунная система женщины серьёзно ослабла.

После удара по организму с помощью антибиотиков частицы краски из-под кожи начали распространяться по соединительной ткани и стали вызывать хронические воспаления, которые приводили к слабости в ногах и другим неприятным ощущениям.

Существующий специальный курс физиотерапии и препараты, нормализующие работу иммунной системы, помогли женщине только через три года, однако такое лечение, по словам учёных, не решает главной проблемы.

Учёные также отметили, что людям с подавленным вследствие тяжёлых перенесённых болезней иммунитетом лучше не делать себе татуировки.

"Знай.uа" напоминает, что недавно специалистам из Института регенеративной медицины удалось выяснить, почему консерванты так вредны для организма, несмотря на то, что они продлевают срок годности продуктов. Как оказалось, товары с консервантами опасны тем, что они нарушают гормональный фон организма, что в итоге провоцирует ожирение.

В частности, ученые исследовали добавку Е321 (сохраняет в продуктах питательные вещества и вкусовые качества) и кислоту PFOA (входит в упаковку продуктов) и сделали вывод, что их действие вызывает повреждения гормонов, связывающих кишечник и мозг, следствием чего является несвоевременное сигнал о насыщении.

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