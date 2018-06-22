|В Польше произошло ДТП с автобусами: есть пострадавшие
|22.06.2018 15:13
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В польском городе Бендзин в результате столкновения двух пассажирских автобусов на одной из городских остановок пострадали 17 человек. Об этом сообщает со ссылкой на RMF24.
По информации полиции, оба водителя были трезвые. Один автобус
должен был отъехать, когда в его заднюю часть врезался другой
автобус. Улицу, на которой произошла авария, в результате
перекрыли.
Продолжается расследование.
Как сообщал в Подкарпатском воеводстве Польши на дороге Гродзиско в районе Лежайска автобус съехал в кювет, пытаясь избежать столкновения с косулей.