В dtp.kiev.ua сообщили, что неизвестный сообщил в минировании ТРЦ "Украина" на площади Победы, 3. В полиции заявили, что из бизнес-центра эвакуировали 700 человек. Из столичного ТРЦ эвакуируют людей Фото: dtp.kiev.ua В 12.20 дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о том, что в торговом центре заложена взрывчатка. На место происшествия выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа районного управления полиции, взрывотехники и кинологи."По прибытию правоохранители эвакуировали из помещения 700 посетителей заведения. Взрывотехники тщательно осматривают магазины и помещения", – сказано в сообщении.Информация зарегистрирована в журнале Единого учета заявлений и сообщений. https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/1729717923750638 На странице dtp.kiev.ua в Facebook сообщили, что неизвестный сообщил в минировании ТРЦ "Украина" на площади Победы, 3. https://www.facebook.com/dtp.kiev.ua/posts/1062844153881477 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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