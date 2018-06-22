Заявление министра обороны Украины Степана Полторака, сделанное в ходе заседания правительства, о том, что $4 млрд ожидаемые от борьбы с контрабандой можно было бы потратить на покупку пяти дивизионов ЗРК Patriot не только создало информационную волну от нашей страны и до запоребрья, но и было воспринято, мягко говоря, неоднозначно.

Разумеется, гибридные соседи отреагировали на слова министра обороны так, словно уже наступил апокалипсис и то чего Кремль так боялся и лишь ускорил своим вторжением в Украину, уже свершилось – Patriot’ы на границе с РФ! Но, их там пока нет и, появятся ли они, тоже очень интересный вопрос.

После того как в Украину были поставлены ПТРК Javelin, вполне уместно говорить и о поставках иного, не менее высокотехнологичного оружия. И если вспомнить имеющиеся на вооружении Украины С-300, даже с учетом их модернизации, производства таковых у нас отсутствует. А потому, так или иначе, но С-300 в один красивый день, при сохранении нынешних условий развития ЗРК, придется отправлять на покой и им понадобится замена. Тем более, что, как оказалось, ни С-300, ни их развитие в виде С-400, сейчас не способны противостоять современной авиации и крылатым ракетам «Томагавк». Хотя, у главного потенциального и реального противника Украины нет ни того, ни другого.

Но это в перспективе, а сейчас речь идет лишь о предложении министра обороны, озвученном на заседании правительства, но не в стенах овального кабинета в Вашингтоне. Да и озвучены цифры были очень сомнительные, по правде сказать…

Вспоминая тот же договор с Польшей, которая очень долго добивалась поставок ЗРК Patriot, то она приобрела 4 батареи за $4,75 млрд, сбив цену с $10,5 млрд. Завершаться же поставки оных лишь к 2022 году, а полная боеготовность системы ожидается к 2024 году.

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

В свою очередь Степан Полторак говорит о пяти дивизионах за $4 млрд, что не совсем соответствует даже польской действительности, а на особые привилегии от Вашингтона надеяться явно не стоит.

И даже затратив $4 млрд, допустим сегодня, получить полноценно действующий товар через лет 6 это немного смущает. Ведь за те же 6 лет и за те же $4 млрд наши оружейники могли бы провести полную модернизацию всех имеющихся дивизионов С-300 и приступить к создание своего, отечественного ЗРК. К тому же, проекты отечественных ОТРК и ПКРК у нас развиваются и именно они могут стать той платформой, на которой родится украинский ЗРК.

Конечно, уход от советских комплексов к чему-то новому и перспективному необходим, но сопровождаться он должен реалистичностью планирования. Ведь если из реальности окунуться в мир иллюзий, то даже самая благая и позитивная идея, теряет смысл.

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира