YouTube намерен ввести функцию платной подписки на каналы, у которых как минимум 100 тысяч подписчиков. Об этом сообщил главный директор по продукту YouTube Нил Мохан, передает агентство Bloomberg .

О платной подписке попросили блогеры-звезды, поскольку для них реклама была единственным источником заработка на платформе.

"Это способ диверсификации доходов. Это то, о чем просили создатели роликов. Мы тесно сотрудничаем с ними", - пояснил Мохан.

После вычета налога с продаж авторы будут получать 70% от стоимости подписки. Сейчас комиссии за проведение транзакций, в том числе за операции по кредитной карте, YouTube полностью берет на себя.

Помимо этого, благодаря подписке у пользователей будет доступ к расширенному списку емодзи, эксклюзивному контенту и атрибутике.

Как сообщал svodka.net ранее, в социальной сети Instagram зарегистрировался 1 миллиард человек .

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