|На YouTube появится платная подписка на популярные каналы
|22.06.2018 15:17
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YouTube намерен ввести функцию платной подписки на каналы, у которых как минимум 100 тысяч подписчиков. Об этом сообщил главный директор по продукту YouTube Нил Мохан, передает агентство Bloomberg.
О платной подписке попросили блогеры-звезды, поскольку для них реклама была единственным источником заработка на платформе.
"Это способ диверсификации доходов. Это то, о чем просили создатели роликов. Мы тесно сотрудничаем с ними", - пояснил Мохан.
После вычета налога с продаж авторы будут получать 70% от стоимости подписки. Сейчас комиссии за проведение транзакций, в том числе за операции по кредитной карте, YouTube полностью берет на себя.
Помимо этого, благодаря подписке у пользователей будет доступ к расширенному списку емодзи, эксклюзивному контенту и атрибутике.
Как сообщал svodka.net ранее, в социальной сети Instagram зарегистрировался 1 миллиард человек.
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